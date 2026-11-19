Predsjednik Rusije Vladimir Putin ispričao je da je u šali razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o njegovoj kandidaturi za Nobelovu nagradu za mir.

„O tome (kandidaturi američkog predsednika za Nobelovu nagradu za mir) razgovarali smo u šali. Ali ne treba zaboraviti da se Nobelov komitet prvobitno finansirao novcem koji je Nobel zaradio poslujući u Rusiji. To je bio početni izvor njegovog bogatstva – novac zarađen od poslovnih projekata u Rusiji. Bavio se i naftom, i svačim drugim. A zatim je uslijedio plemenit čin, osnovao je fond. Taj fond danas dodeljuje novac laureatima. Ljudi više i ne razmišljaju o tome da taj novac izvorno potiče iz Rusije“, objasnio je Putin.

Predsjednik Rusije doveo je u pitanje vrijednost aktuelne Nobelove nagrade za mir, navodeći da je bilo slučajeva kada su odluke o njenom dodjeljivanju donošene iz političkih razloga.

„Zato ne znam da li današnja Nobelova nagrada za mir uopšte ima neku vrijednost, pogotovo što je, po mom mišljenju, bilo primjera kada su odluke očigledno donošene iz političkih razloga, a ne na osnovu stvarnog doprinosa pojedinih laureata obezbjeđivanju međunarodne bezbjednosti“, istakao je Putin.

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„Ne znam da li se danas uopšte vredi boriti za nju“, kazao je Putin.

Rusija ima sopstvene nagrade

Govoreći o Nobelovoj nagradi za mir, predsjednik Rusije rekao je da Rusija ima sopstvene nagrade.

„I sami smo spremni da radimo na tom polju. Znate da imamo sopstvene nagrade. Imamo veoma reprezentativan komitet, sastavljen od uvaženih ljudi, koji donose nepristrasne odluke o konkretnim pitanjima u oblasti obezbjeđivanja međunarodnog mira i bezbjednosti, kao i humanitarnog djelovanja“, zaključio je Putin.

Ruski predsjednik obratio se predstavnicima medija nakon učešća na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), na čijim marginama je razgovarao sa predsednikom Kine Si Đinpingom i predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

U Šendženu je poslije sat i po vremena završen istorijski trilateralni susret predsjednika Rusije Vladimira Putina, kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsjednika Donalda Trampa. Sastanak je održan na marginama samita APEK-a, a na osnovu rezultata trilateralnog sastanka usvojena je deklaracija o miru, prenosi Sputnik.