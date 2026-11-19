Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Donald Tramp, tokom boravka u Šenženu, ponovio poziv da prisustvuje samitu G20 u Majamiju.

Napomenuo je da još uvijek nije donio konačnu odluku o putovanju u SAD, mada će ruska delegacija svakako biti prisutna.

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"Da, razgovarali smo o tome. Veoma sam zahvalan predsjedniku Trampu na pozivu. Ponovo je pokrenuo to pitanje tokom naših bilateralnih susreta – kako tokom zvaničnog bilateralnog sastanka, tako i nakon završetka trilateralnih razgovora. Prije svega, moram da uzmem u obzir situaciju u zemlji", rekao je Putin novinarima.

Naglasio je da mu česta putovanja u inostranstvo nisu uvijek zgodna.

"U svakom slučaju, veoma sam zahvalan Donaldu na pozivu", dodao je on.

Prema njegovim riječima, Rusija će na samitu biti predstavljena na visokom nivou, bez obzira na to da li će on lično prisustvovati.

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Putin je razgovarao sa novinarima nakon samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), tokom kojeg je održao trilateralni sastanak sa Trampom i kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Vašington je uputio poziv za samit G20 još u septembru, kada je državni sekretar Marko Rubio sugerisao da bi taj skup bio prilika da se Putin sastane ne samo sa Trampom, već i sa drugim svjetskim liderima.

Samit lidera G20 zakazan je za 14. i 15. decembar u "Tramp Nešnel Doralu", Trampovom odmaralištu u Majamiju, čime se obilježava završetak jednogodišnjeg predsjedavanja SAD ovom grupom. Putin lično nije prisustvovao samitu G20 još od 2019. godine, prenosi "B92".