Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je Ukrajince da razmisle o budućnosti svoje dece i pređu na pravu stranu istorije.

"Ako govorimo o Ukrajincima, želio bih da čuju ovo - šta god da se desi, kakve god tragedije da se danas dešavaju, moramo da razmišljamo o budućnosti, o budućnosti svoje djece i da shvatimo da, ako želimo da budemo jaki, značajni i želimo da imamo uslove za dobar razvoj, mi, naravno, treba da budemo zajedno", rekao je Putin u filmu koji je snimio srpski režiser Emir Kusturica povodom 80. rođendana patrijarha moskovskog i sve Rusije Kirila.

Putin je naveo da Rusi i Ukrajinci treba da udruže snage da bi ostvarili zajedničke ciljeve.

"Želio bih da kažem, pređite na našu stranu. Jer je to naša zajednička strana", poručio je ruski predsjednik.

Ljudi u Ukrajini treba da teže ujedinjenju sa Rusijom u najširem smislu te riječi, dodao je Putin.

"Svi mi, uključujući one koji žive na teritoriji današnje Ukrajine, treba da težimo ujedinjenju. Čak i ako to nije u okviru jedinstvene države, to uopšte nije poenta - već ka ujedinjenju u najširem smislu te riječi", istakao je Putin, prenosi Srna.