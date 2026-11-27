Rusija je jedna od rijetkih zemalja u svijetu koje su sposobne da grade moćne nuklearne podmornice, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je učestvovao u ceremoniji podizanja zastave na nuklearnoj podmornici "Perm" u Severodvinsku.

"Naši konstruktorski biroi i brodogradilišta posjeduju najsavremenije tehnologije i inženjerska rješenja, bogato iskustvo i visokokvalifikovano osoblje", rekao je ruski predsjednik tokom ceremonije.

On je dodao da će podmornica "Perm" uskoro postati dio ruske Tihookeanske flote, te da Rusija namjerava da razvija i unapređuje svoju mornaricu.

Putin je naglasio da je uvjeren da će svi planovi za stvaranje moćne mornarice biti realizovani na vrijeme i u potpunosti, prenosi Srna.

Svijet Kremlj otkrio o čemu će razgovarati Putin i Pašinjan

Prema njegovim riječima, nuklearne podmornice iz serije "Jasen-M" su oružje od globalnog značaja.

"`Perm` je postala peta podmornica iz projekta `Jasen-M` koja je isporučena floti u proteklih šest godina", rekao je Putin tokom ceremonije podizanja zastave na novoj nuklearnoj podmornici.

On je ukazao da su ruske podmornice iz ove serije sposobne da uspješno rješavaju probleme u bilo kom dijelu svjetskih okeana koristeći sve vrste krstarećih raketa, kao i hipersonične rakete "cirkon".

Putin je rekao da su rakete "cirkon" dokazale svoju udarnu moć i visoku preciznost.