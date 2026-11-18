Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je njegov bilateralni sastanak sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom bio fokusiran na dostignuća rusko-kineske saradnje u nauci i obrazovanju.

"Upravo sam razgovarao sa svojim dobrim prijateljem, predsjednikom Si Đinpingom", rekao je Putin tokom susreta sa studentima i profesorima Univerziteta u Šendženu.

Putin je dodao da su se on i Si saglasili "da je bilateralna saradnja u nauci i obrazovanju i dalje prioritet u odnosima Rusije i Kine, njihovog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije".

Prema Putinovim riječima, višegodišnja saradnja Rusije i Kine u oblasti obrazovanja i nauke uspješno napreduje, prenio je TASS.

"Realizovali smo desetine zajedničkih projekata u višem, srednjem stručnom i školskom obrazovanju. Relevantne vladine agencije, vodeće obrazovne institucije i javne organizacije organizovale su razne događaje", napomenuo je ruski predsjednik.

Univerzitet u Šendženu je zajednička obrazovna institucija koju su osnovali Moskovski državni univerzitet Lomonosov i Pekinški tehnološki institut, prenosi Srna.