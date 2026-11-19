Trilateralni sastanak sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i predsjednikom Kine Si Đinpingom bio je uspješan i pravovremen, ocijenio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

On je na konferenciji za novinare nakon sastanka pohvalio Sija zbog stvaranja atmosfere koja je omogućila slobodnu razmjenu mišljenja trojice lidera u vezi sa nekoliko pitanja koja su u interesu svih strana, prenosi Srna.

Putin je dodao da prvi trilateralni sastanak lidera tri zemlje označava veliku prekretnicu u istoriji diplomatije.