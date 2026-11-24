Kijev ne sluša pozive predsjednika SAD Donalda Trampa da prekine napade na objekte energetsko-gorivnog kompleksa, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku posvećenom razvoju energetskog kompleksa i ekološkoj bezbjednosti.

Predsjednik Rusije naglasio je da su uzvratne mjere Moskve na udare ukrajinskih oružanih snaga na objekte energetsko-gorivnog kompleksa neizbježne. Naložio je jačanje zaštite objekata energetsko-gorivnog kompleksa i zaposlenih u njima.

„Pored toga, kao što smo se dogovorili, neophodno je nastaviti sistematski rad na jačanju zaštite objekata energetsko-gorivnog kompleksa. Vidimo da kijevski režim ne prekida napade na naše prerađivačke kapacitete. I to uprkos pozivu i direktnoj molbi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da to ne čine, odnosno da se uzdrže od takvih napada. Kijevske vlasti, međutim, ne slušaju takve savjete. Sve se nastavlja kao da se ništa nije dogodilo. S tim u vezi, želim da istaknem da su uzvratne mjere sa naše strane neizbježne. To svi treba da znaju“, poručio je Putin.

Skrenuo je pažnju na to da je Rusija više puta govorila i da je svjesna da eskalacija koju je protivnik započeo početkom juna ove godine, a koja je trebalo da traje 40 dana, ne može da joj nanese kritičnu štetu.

„Ipak, danas predlažem da razmotrimo šta je još potrebno preduzeti kako bi se povećala bezbjednost rafinerija nafte i zaštitili zaposleni koji u njima rade“, naglasio je Putin.

Kako je istakao, uprkos složenoj geopolitičkoj situaciji, ruske kompanije zauzimaju vodeće mjesto na svjetskom energetskom tržištu.

Dodao je da je stabilnost na domaćem tržištu goriva očuvana, a potrebe građana i privrede se zadovoljavaju.

Putin je napomenuo da je situacija u većini regiona stabilizovana, iako u cjelini i dalje ostaje složena.

Glavni zadatak na domaćem tržištu jeste obezbjeđivanje stabilnosti snabdijevanja gorivom, naglasio je ruski predsjednik. Putin je kao prioritet na domaćem tržištu goriva naveo obezbjeđivanje stabilnih isporuka i garantovanje pouzdanog snabdijevanja gorivom.