Ukrajinci treba da shvate da Zapad ne podržava kijevski režim u sukobu sa Rusijom bez razloga i da to čine iz sopstvenih interesa, kako bi oslabili, rasparčali i demontirali strane u sukobu, a zatim ih potčinili svojoj volji, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

On je u intervjuu sa srpskim režiserom Emirom Kusturicom za film "Naše krštenje. Poglavar", sadašnji sukob povezao sa pokušajima spoljnih sila da oslabe i potčine Rusiju sistemom "zavadi pa vladaj" što, kako navodi, uopšte nije u interesu Ukrajine.

Putin je podsjetio da je Ukrajina doživjela odliv stanovništva i deindustrijalizaciju nakon što je stekla nezavisnost, te da se sve "raspalo" mnogo prije ruskih napada u zoni specijalne vojne operacije.

"Šta se dogodilo kada se raspao Sovjetski Savez, a Ukrajina stekla nezavisnost? Izgubila je brodogradnju, kao i proizvodnju aviona i raketa. Sve se raspalo još tada", napomenuo je Putin.

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Prema njegovim riječima, kolaps se dogodio kada su vlast u Ukrajini preuzeli nacionalisti, koje on ne smatra patriotama.

(Srna)