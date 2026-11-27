Putnici aviona kompanije "Rajaner", koji je trebalo da poleti iz Beča za London, proveli su više od osam sati u avionu zbog obilnih snježnih padavina i problema sa sistemom za odleđivanje, a pojedini su opisali uslove u letjelici kao nepodnošljive, prenio je austrijski list "Hojte".

Avion je trebalo da poleti juče u 9.40, ali je polazak više puta odlagan. Putnicima je najprije saopšteno da bi let mogao da bude realizovan oko 13.30, zbog tehničkog problema sa sistemom za odleđivanje, ali ni taj termin nije ispoštovan. Jedan od putnika rekao je za "Hojte" da je atmosfera u avionu postajala sve napetija, navodeći da je stjuardesa sjedila u uglu i plakala.

Prema njegovim riječima, pojedini putnici željeli su da napuste avion, ali je kapetan preko interfona saopštio da iskrcavanje nije dozvoljeno. Putnici su se žalili i na nedostatak hrane i pića, navodeći da im nije obezbjeđena čak ni besplatna voda. Avion je poletio u 17.34 sati, prema podacima sajta Flajtradar, nakon što nije realizovan ni prethodno najavljeni termin poletanja u 16.10 časova.

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"Rajaner" je saopštio da je došlo do tehničkog problema sa sistemom za odleđivanje kojim upravlja kontrola letenja na aerodromu u Beču, zbog čega su avio-kompanije morale da čekaju slobodan termin za odleđivanje aviona. Kompanija je navela da nije mogla da predvidi tako dugo čekanje i da će slučaj detaljno da razmotri sa bečkom kontrolom letenja.

Uprava aerodroma u Beču kao razlog kašnjenja navela je neprekidne obilne snježne padavine. Kako je saopšteno, ekipe za zimsko održavanje neprestano čiste aerodromske površine, a svi avioni moraju da budu odleđeni prije polijetanja. Zbog toga su zabilježena kašnjenja polijetanja, a u pojedinim slučajevima i slijetanja.

(Tanjug)