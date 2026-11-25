Niskobudžetna avio kompanija uvela je veoma značajnu promjenu za putnike. Besplatna onllajn na letove sada je dostupna 72 sata ranije, umjesto dosadašnjih 24.

Ali, to ne znači da će putnici koji ne žele da plate odabir sjedišta broj svog sjedišta saznati odmah nakon prijave.

Prema novim pravilima, aviokompanija će im besplatno dodijeliti sjedište u periodu od 72 do dva sata prije polijetanja, piše "Avianjuz". To znači da bi neki putnici informaciju o tome gdje će sjediti mogli dobiti tek nekoliko sati prije leta.

Ovom promjenom Rajaner želi ostaviti više vremena putnicima koji su spremni platiti rezervaciju željenog mjesta u avionu. Onlajn prijava na let i dalje će biti moguća do dva sata prije polijetanja.

Još jedna promjena

Od 10. novembra primjenjuje se i novo pravilo za putnike koji na aerodromu predaju prtljag.

Šalteri za prijavu na let i predaju prtljaga sada se zatvaraju 60 minuta prije planiranog polijetanja, umjesto dosadašnjih 40 minuta.

Iz aviokompanije su pojasnili da je cilj da se putnicima ostavi više vremena za prolazak bezbjednosnih i pasoških kontrola, čime bi se smanjio rizik od propuštanja leta zbog gužvi na aerodromima.

Djeca uzrasta od dvije do 11 godina i dalje imaju pravo na besplatno dodijeljeno sjedište uz odraslu osobu u pratnji, pod uslovom da se nalaze na istoj rezervaciji.

Međutim, ostali odrasli putnici i tinejdžeri koji putuju u okviru iste rezervacije mogu dobiti odvojena sjedišta.

Putnici koji žele unaprijed odabrati određeno mjesto u avionu ili osigurati da sjede zajedno sa saputnicima i dalje mogu platiti rezervaciju sjedišta.