Broj mrtvih u padu vojnog transportnog aviona An-12 porastao je na 19.

Kako je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane svih 19 ljudi u avionu poginulo je u padu aviona u Kemerovskoj oblasti.

"Preliminarni uzrok katastrofe je tehnički kvar", navode iz ministarstva.

Guverner Kemerovske oblasti Ilja Seređuk ranije je ranije je stigao na mjesto avionske nesreće u blizini sela Jagunovo. Predvodi tim za hitne intervencije koji se sastao od stručnjakom Ministarstva za izvanredne situacije, Ruske nacionalne garde i medicinske katastrofe, prenosi RIA Novosti.

Njihov rad provodi zajedno sa čelnicima i osobljem agencije za provođenje zakona i istražnih agencija te čelnicima okruga Kemerovo, Topkinsky i Kemerovo.

Svijet Srušio se vojni avion u Sibiru: Nema preživjelih

Avion je, navodno, prevozio rezervne dijelove iz Novosibirska prema Kansku, u susjednom Krasnojarskom kraju.

Uzrok pada još nije zvanično potvrđen. Među mogućnostima koje se ispituju nalaze se kvar pumpe za gorivo, curenje kerozina praćeno požarom i otkazivanje hidrauličkog sistema.