Snažna oluja, praćena vetrovima koji su dostizali brzinu veću od 100 kilometara na čas, odnijela je tri života i uništila oko 5.000 kuća na jugu Brazila.

Nadležne službe vode trku s vremenom kako bi pomogle povrijeđenima i pronašle eventualne preživjele ili žrtve ispod ruševina.

Obilna kiša i snažni udari vjetra pogodili su grad Tupansireta u ranim jutarnjim satima u petak, uništavajući objekte i čupajući iz korijena oko 100 stabala u ovom mjestu sa približno 20.000 stanovnika.

"Ovo je nešto što nikada ranije nismo vidjeli. Izgleda kao scena iz filma", izjavio je za lokalne medije gradonačelnik Tupansirete Gustavo Herter.

Toda minha solidariedade ao povo de Tupancireta 💔 Já sabemos que o governo não vai ajudar “ são os ventos levando o conservadorismo do brasil” Então essas famílias contam Conosco e com a NOSSA SOLIDARIEDADE e com a iniciativa privada ( a Havan já está ajudando) DOEM! https://t.co/odUm659FQ4 — Desiree Rugani (@desireerugani) November 21, 2026

"Bolnica je bila potpuno odsječena zbog drveća koje je popadalo svuda unaokolo, baš kao i prilazni putevi gradu. Grad je uništen", rekao je Herter.

Grad bez struje i vode

U oluji je uništen i krov bolnice, zbog čega je 11 pacijenata moralo da bude premješteno u druge zdravstvene ustanove.

Prema riječima gradonačelnika, grad je nakon nevremena ostao bez struje i vode. Oluja je počela oko tri sata ujutru i trajala manje od sat vremena.

Vlada brazilske savezne države Rio Grande do Sul, u kojoj se nalazi Tupansireta, potvrdila je smrt tri osobe. Štetu izazvanu nevremenom prijavila su još 32 grada i opštine.

Predsjednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva naredio je upućivanje hitnih službi u pogođenu oblast.

"Znamo da je u gradu bila organizovana proslava tokom koje se urušio krov objekta u kojem se događaj održavao", izjavio je za Radio Gauča Lusijano Boeira, državni koordinator Civilne zaštite.

Prema podacima brazilskih meteorologa, udari vjetra tokom oluje dostizali su brzinu od čak 114 kilometara na čas.

Civilna zaštita opisala je ovu meteorološku pojavu kao superćelijsku oluju, snažan olujni sistem sa rotirajućim uzlaznim strujanjima vazduha, koji može da proizvede tornado.

Nadležni nisu isključili mogućnost da je grad zapravo pogodio tornado.

Tupanciretã https://t.co/7vkH6tXwhE — Cid Martins (@cid_martins) November 21, 2026

(Telegraf)