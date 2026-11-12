Evropska komisija se miješa u pregovore o ukrajinskoj krizi i radi na njihovom ometanju, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

Prema njegovim riječima, većina evropskih prijestonica namjerava da nastavi sa neograničenim upumpavanjem pomoći Kijevu i to stvara određene iluzije kod Ukrajine.

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Rjabkov je rekao da se te prijestonice i političari, koji određuju ton razgovora, uglavnom miješaju u pregovore i pokušavaju da ih ometaju.

On smatra da je Evropa na sebe preuzela teret održavanja Ukrajine i da je ta uloga destruktivna i besmislena.

Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova navodi i da od Evrope nije stigao nijedan konstruktivan prijedlog o napretku pregovora za rješavanje krize u Ukrajini.

Rjabkov napominje da je Rusija na razgovorima u Abu Dabiju iznijela određene ideje o pronalaženju rješenja za krizu i izrazio je nadu da će Amerika to uzeti u obzir u svom pristupu novom krugu pregovora.

On je dodao da je Rusija tokom razgovora u Abu Dabiju iznijela jasan stav da ništa ne može da funkcioniše bez gradnje bezbjednosne arhitekture.

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Ruski mediji javili su nešto ranije da je kolona vozila u kojoj se nalaze specijalni izaslanici američkog predsjednika Stiven Vitkof i Džared Kušner stigla je u Kremlj.

Kušner i Vitkof doputovali su u Moskvu kako bi se danas sastali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Srna