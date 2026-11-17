Još nema razumijevanja o parametrima i smjernicama za nastavak pregovaračkog procesa između Rusije, SAD i Ukrajine, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

"Želim da kažem da danas nema razumijevanja parametara niti bilo kakvih smjernica u pogledu nastavka pregovaračkog procesa Rusije, SAD i Ukrajine", naveo je Rjabkov u obraćanju ruskim poslanicima.

Rjabkov je rekao da vrijeme, lokacija i format nastavka pregovora nisu usaglašeni, prenosi Srna.

On je naglasio da Rusija još nije dobila prikladan odgovor Zapada na prijedloge Moskve o bezbjednosnim garancijama.

"Želim da naglasim da nacrti sporazuma koje je Rusija podnijela Americi i cijelom NATO bloku još 2021. godine sadrže elemente koji, uglavnom, znače da se ne napadaju međusobno. Još nemamo prikladan odgovor druge strane na te prijedloge", kaže Rjabkov.

On je dodao da rješavanje pitanja evropske bezbjednosti nije moguće bez SAD.