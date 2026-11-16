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Roditelji otvorili kćerkin profil pa zanijemili od užasa

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АТВ редакција
16.11.2026 11:25

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Zaposleni u jednoj streljani prijavili su da je klijent sebi nanio teške povrede i zatražili hitnu medicinsku pomoć, dok su policiju pozvali uznemireni roditelji Anastasije (28), strahujući da im je kćerka ubijena.
Foto: X/printscreen

Moskovskim hitnim službama 14. novembra stigla su dva poziva u razmaku od oko sat vremena, koja su u prvi mah djelovala potpuno nepovezano.

Zaposleni u jednoj streljani prijavili su da je klijent sebi nanio teške povrede i zatražili hitnu medicinsku pomoć, dok su policiju pozvali uznemireni roditelji Anastasije (28), strahujući da im je kćerka ubijena.

Ubrzo je utvrđeno da su oba slučaja direktno povezana. Prema prvim rezultatima istrage, Dmitrij (38) došao je na razgovor sa bivšom djevojkom u iznajmljeni stan nedaleko od kompleksa VDNH. Rasprava je eskalirala, nakon čega je muškarac hladnim oružjem usmrtio Anastasiju.

Jeziva objava na društvenim mrežama

Nakon zločina, Dmitrij je uzeo Anastasijin mobilni telefon, fotografisao mjesto zločina i fotografiju objavio na njenom profilu na društvenoj mreži, uz poruku:

„Nisi se igrala sa pravom osobom i platila si za to. Zbogom.“

Uznemirujuću objavu vidjeli su Anastasijini prijatelji na društvenim mrežama, uključujući i njene roditelje, koji su odmah alarmirali policiju.

Osumnjičeni je nakon toga otišao u streljački klub, gdje je sebi nanio povrede opasne po život. Ljekari su pokušali reanimaciju, ali je preminuo.

Burna veza i pozadina odnosa

Prema navodima ruskih medija, Dmitrij je radio kao kozmetičar za lasersku epilaciju muškaraca, a u sudskim evidencijama pronađene su dvije ranije osude osobe sa istim imenom i prezimenom – zbog narkotika i nezakonitog prijavljivanja migranata. Nedavno je otvorio i naloge na sajtovima za odrasle.

Anastasijina prijateljica ispričala je za portal KP.RU da je par godinama bio u turbulentnoj vezi.

„Predložio je Nasti da učestvuje u tome. Bili su u vezi nekoliko godina, ali to se nije moglo nazvati normalnim odnosom – stalno su se mirili i raskidali. Nekoliko puta je bježala od njega, čak i u inostranstvo. Živjela je u Turskoj i Aziji. Kada bi se vratila u Moskvu, on bi joj ponovo pisao“, navela je njena prijateljica.

Anastasija se na društvenim mrežama bavila kozmetičkim uslugama, poput nadogradnje trepavica i kose, kao i uređivanjem obrva, a radila je i kao fitnes trener.

Iako su se na internetu pojavile glasine o njenom navodnom radu u industriji za odrasle, njene prijateljice to oštro demantuju.

„Radila je kao model, učestvovala je u modnim fotografisanjima, ali nije radila ništa nezakonito“, poručile su njene bliske prijateljice.

(Kurir)

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