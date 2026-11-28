Ukrajinska vojska izvela je tokom noći 28. novembra napad dronovima na Rostovsku oblast u Rusiji, pri čemu je, prema izvještajima kanala za praćenje situacije na Telegramu, pogođeno područje u blizini Novošahtinske rafinerije nafte.

Mještani su prijavili da su se velike grupe dronova približavale gradu Novošahtinsku, neposredno prije nego što je u blizini postrojenja primijećen požar. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar tvrdio je da je iznad grada oboreno više od 50 dronova.

Analiza otvorenih obavještajnih podataka (OSINT), koju je sproveo kanal ASTRA za praćenje događaja, zaključila je da je požar najvjerovatnije izbio na rezervoarima za skladištenje goriva u okviru postrojenja.

List "Kijev independent" navodi da u ovom trenutku ne može nezavisno da potvrdi izvještaje o napadu. Ukrajinska vojska još se nije oglasila povodom prijavljenog udara.

Ukrainian long-range drones attacked two Russian oil facilities last night. Strikes were carried out on the Novoshakhtinsk Oil Refinery in Rostov Oblast, as well as the Samara Linear Production and Dispatch Station (LPDS) in Samara Oblast. Large fires are now burning at both facilities. The Samara LPDS is used for sulphur-blending and distributing crude oil to the Kuibyshev–Tikhoretsk and Druzhba pipelines. It is the largest oil storage facility and reservoir park in Europe. The Novoshakhtinsk Refinery has a maximum annual capacity of 7.5 million tons of oil, and specialises in the production of motor gasoline, diesel fuel, aviation kerosene, fuel oil, and bitumen. It was previously attacked five days ago on November 23. — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) November 28, 2026

Čini se da je ovo drugi napad na isto postrojenje za manje od nedjelju dana. Generalštab ukrajinske vojske potvrdio je u saopštenju od 27. novembra da je ranije tokom te nedjelje izveden napad na Novošahtinsku rafineriju nafte.

U napadu 23. novembra uništeno je 20 horizontalnih rezervoara za skladištenje nafte, dok je još 21 horizontalni rezervoar, 11 vertikalnih rezervoara i jedan dio cjevovoda oštećen. Godišnji kapacitet prerade ove rafinerije iznosi do 7,5 miliona metričkih tona nafte.

(Kurir)