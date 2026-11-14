Rubio se obrušio na sud u Hagu: Ne citirajte zakone muškarcima koji drže mačeve

Američki državni sekretar Marko Rubio obrušio se na ono što je nazvao „instrumentalizacijom međunarodnog prava“, opisavši ga kao oružje elite, te je uputio oštro upozorenje Međunarodnom krivičnom sudu (ICC).

Rubio je upozorio Međunarodni krivični sud da ne „citira zakone ljudima s mačevima“, optužujući haški sud da pokušava da sprovodi pravila koja Vašington ne priznaje. Njegove riječi na Nacionalnoj konvenciji advokata Federalističkog društva uslijedile su oko mjesec dana nakon što su Sjedinjene Države najavile nove sankcije protiv Međunarodnog krivičnog suda, obećavajući da će onemogućiti njegovo djelovanje.

Sud procesuira pojedince optužene za najteže zločine i djeluje kao krajnje sredstvo kada zemlje nemaju odgovarajuće pravne mehanizme za obezbjeđivanje odgovornosti. SAD su potpisale Rimski statut kojim je osnovan Međunarodni krivični sud, ali nikada nisu ratifikovale taj ugovor. Izrael, Rusija i Kina takođe nisu članice Međunarodnog krivičnog suda.

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Dobio je ovacije publike

Rubiov govor na konzervativnom skupu, na kojem je dobio ovacije publike, njegov je prvi veliki nastup u SAD nakon ubjedljivog poraza Republikanske stranke na međuizborima ranije ovog mjeseca.

Rubio je tvrdio da se na međunarodno pravo pozivalo protiv gotovo svake velike spoljnopolitičke odluke Trampove administracije, od napada na brodove na Karibima do hapšenja venecuelanskog lidera Nikolasa Madura. Napomenuo je da to pravo nije neutralno, već da služi kao „instrument“ kojim globalna elita promoviše sopstvene interese.

Najviši američki diplomata prethodno je izjavio da će Vašington zabraniti transakcije sa onim što je nazvao „odmetničkim sudom“, čime se intenzivira dugotrajna kampanja administracije američkog predsjednika Donalda Trampa protiv Međunarodnog krivičnog suda.

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Vašington je najavio da će razgraditi taj sud, ogorčen odlukom sudija o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog navodnih zločina u Gazi.

"Taj sud nikome ne odgovara“

Rubio je juče ponovio kritike na račun Međunarodnog krivičnog suda, ističući da taj sud nikome ne odgovara i da je „opremljen ovlašćenjima da istražuje, krivično goni, progoni i zatvara naše građane na osnovu zakona na koje nismo pristali i nad kojima nemamo nikakvu kontrolu“.

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„Ako su dovoljno nerazumni da pokušaju da nametnu svoje papirne odluke Amerikancima, naš odgovor će vjerovatno biti isti kao onaj rimskog vojskovođe Pompeja, upućen onima koji su se pozivali na povelje svoga grada pred njegovim legijama“, rekao je Rubio.

Pompej je građanima sicilijanske Mesane, koji su tvrdili da ih rimski zakoni izuzimaju iz njegove nadležnosti, rekao: „Prestanite da citirate zakone muškarcima koji drže mačeve“.

Pominje se kao mogući Trampov nasljednik

Činjenica da je Rubio iznio svoje stavove na skupu pravnih stručnjaka mogla bi podstaći nagađanja da njegovi ambiciozni planovi prevazilaze oblast spoljne politike. Na toj konferenciji u prošlosti su govorili i drugi kandidati za predsjednika.

Rubio se često pominje kao mogući Trampov nasljednik, iako je on odbacio navode da planira da napusti administraciju kako bi se pripremio za kandidaturu na izborima 2028. godine.