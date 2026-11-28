Autor:ATV redakcija
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Ruske oružane snage pogodile su trafostanicu u Kijevu i kombinovanu toplanu u Kijevskoj oblasti koje snabdijevaju preduzeća u okviru ukrajinskog vojnoindustrijskog kompleksa, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Ruske oružane snage danas u pogodile brod za suvi teret u Crnom moru, istočno od Odese, koji je isporučivao vojnu opremu Ukrajini.
Iz Ministarstva je navedeno da su ruske snage koristile dronove za napad na energetsku i transportnu infrastrukturu, kao i na plovila koja posluju u svrhu podrške ukrajinskim oružanim snagama.
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