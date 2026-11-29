Oružane snage Ruske Federacije su tokom noći izvele napade dronovima na industrijska preduzeća, logističke i transportne objekte i brodove koji se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

U Kremenčuku, u Poltavskoj oblasti, oštećene su radionice fabrike duvana „JTI Ukrajina“, gdje se proizvodila municija za Oružane snage Ukrajine, navodi se u saopštenju.

Logistički centar „Mirs“, koji se koristi za skladištenje i distribuciju vojnih zaliha, pogođen je u Odesi, dodaju u ministarstvu.

Osim toga, u Zaporožju su ruske snage pogodile Preobraženski drumski i željeznički most preko rijeke Dnjepar, koji se koristi za transport vojnih zaliha u zonu borbenih dejstava u Donbasu.

U Šostki, u Sumskoj oblasti, oštećeno je skladište za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa.

U ministarstvu takođe ističu da je u Crnom moru, 93 kilometra jugozapadno od Odese, pogođen teretni brod koji je isporučivao teret dvostruke namjene za ukrajinsku vojsku.