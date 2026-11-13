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Rusija i Kina udružuju snage u farmaceutskoj industriji: Otvorena filijala kompanije „Promomed“

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АТВ редакција
13.11.2026 15:00

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Lijekovi
Foto: pexels/ Tima Miroshnichenko

U Ruskom trgovinskom predstavništvu u Kini 13. novembra održano je otvaranje kineske filijale kompanije PROMOMED.

Prema riječima Petra Belog, predsednika Upravnog odbora i suvlasnika kompanije, inicijativa podrazumijeva osnivanje istraživačke kompanije koja će se fokusirati na zajednički razvoj, molekularna istraživanja i klinička ispitivanja koja će „donijeti novi kvalitet ljekarima i pacijentima u Rusiji i Kini“.

„Rusija je uvijek bila izvor intelektualnih rješenja. A sada je jasno da imamo mnogo toga da podijelimo“, istakao je on.

Imamo odlične lijekove koji su interesantni našim kineskim kolegama, a Kina ima odlične preparate koje ćemo rado predstaviti u Rusiji, na osnovu naših istraživanja, rekao je Belov za Sputnjik.

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Tagovi :

Kina

Rusija

promomed

liječenje

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