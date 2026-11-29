Autor:ATV redakcija
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Ruske oružane snage pogodile su brod za suvi teret u Crnom moru koji je isporučivao vojnu opremu Ukrajini, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Brod je pogođen u Crnom moru, jugozapadno od Odese.
Ministarstvo navodi da su dvije trafostanice, takođe, bile meta napada, jedna je u gradu Dnjeprodzeršinsku u Dnjepropetrovskoj oblasti, a druga u naselju Krasnopavlovka u Harkovskoj oblasti.
Pored toga, ruske oružane snage pogodile su i fabriku duvana "Filip Moris" u Harkovu koja je renovirana za proizvodnju municije za ukrajinsku vojsku, prenosi Srna.
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