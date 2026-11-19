Generalni sekretar NATO-a Mark Rute opisao je kao značajan sastanak predsjednika SAD Donalda Trampa sa kolegama iz Rusije i Kine Vladimirom Putinom i Si Đinpingom.

Na pitanje da li je zabrinut zbog činjenice što je Tramp na samom početku pregovora u Šendženu nazvao Putina prijateljem, Rute je rekao da nije.

Srbija Brnabić potvrdila: SNS suspendovana iz EPP

- Ne zaboravite, Rusija i SAD su velike nuklearne sile, Kina je nuklearna sila u nastajanju - istakao je Rute na marginama sastanka zemalja koje podržavaju Ukrajinu u Berlinu.

On je dodao da je sasvim normalno da se ti ljudi sastaju, da pokušavaju da se dogovore o najboljem putu naprijed.

Rute je rekao da Tramp stalno ulaže "herkulovske napore" da postigne mir u Ukrajini, dodajući da ga zbog toga može samo pohvaliti.

Putin, Si i Tramp su danas prvi put održali trilateralne razgovore na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Šendženu u Kini, prenosi Srna.

Tokom bilateralnih razgovora, koji su prethodili trilaterlnom, Tramp je srdačno pozdravio ruskog predsjednika riječima: "On je moj prijatelj".

Srbija Blokirani računi kineskoj kompaniji koja je gradila nadstrešnicu u Novom Sadu

Američki predsjednik sve više vrši pritisak na Ukrajinu s ciljem okončanja rata, dok je u isto vrijeme postigao dogovor sa Moskvom o kupovini ruskog dizela, podsjeća DPA.