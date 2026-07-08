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SAD namjerava ukloniti Siriju s liste država koje sponzorišu terorizam

08.07.2026 21:38

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САД намјерава уклонити Сирију с листе држава које спонзоришу тероризам
Foto: Tanjug/AP/Andres Kudacki

Bijela kuća obavijestila je Kongres o namjeri da Siriju ukloni sa spiska država koje sponzorišu terorizam. Da bi odluka postala konačna, potrebno je da prođe rok od 45 dana od obavještenja, saopštio je američki državni sekretar Marko Rubio.

„Uklanjanje te oznake omogućiće međunarodnu trgovinu i ulaganja, dati Siriji priliku za obnovu i otvoriti novo poglavlje za sirijski narod. Stabilna i jedinstvena Sirija, u miru sa sobom i svojim susjedima, ne koristi samo regionu, već i cijelom svijetu“, rekao je Rubio u izjavi.

Ublažavanje sankcija

„Odluka slijedi nakon izvršne uredbe predsjednika Trampa od 30. juna prošle godine, kojom je naloženo ublažavanje sankcija Siriji, a donesena je i zbog pozitivnih promjena i protivterorističkih akcija koje je preduzela sirijska vlada pod predsjednikom Ahmedom al Šaraom, kao i formalnih garancija koje je dao predsjednik al Šara da Sirija u budućnosti neće podržavati djela međunarodnog terorizma“, dodao je.

„Danas je značajna prekretnica u obnovljenim bilateralnim odnosima SAD i Sirije, kao i u istoriji Sirije kao nacije. Pohvaljujemo vladu Sirije što je zacrtala novi put i radujemo se jačanju našeg partnerstva sa Sirijom i njenim narodom“, zaključio je Rubio.

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Tagovi :

Sirija

terorizam

Amerika

Američki Kongres

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