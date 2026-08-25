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SAD nude milione za informacije o pet visokih iranskih zvaničnika

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 09:06

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Амерички Стејт департмент обновио је позив за достављање информација о пет високопозиционираних званичника иранског Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ). За корисне информације понуђена је награда која може износити и до 10 милиона долара, односно 16,7 милиона КМ.
Foto: Youtube / Hindustan Times

Američki Stejt department obnovio je poziv za dostavljanje informacija o pet visokopozicioniranih zvaničnika iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Za korisne informacije ponuđena je nagrada koja može iznositi i do 10 miliona dolara, odnosno 16,7 miliona KM.

Zvanični američki program „Nagrade za pravdu“ oglasio se na društvenoj mreži Iks, uputivši javni apel svima koji imaju saznanja o aktivnostima, mrežama i lokacijama ključnih iranskih vojnih i obavještajnih zvaničnika.

Kako je navedeno u obavještenju, Sjedinjene Američke Države traže informacije o sljedećim osobama:

Ahmed Vahidi, visoki komandant unutar struktura IRGC-a

Ali Abdolahi, načelnik Centralnog štaba Hatamolanbija

Said Agadžani, komandant jedinice za bespilotne letjelice Vazdušnih snaga IRGC-a

Hamidreza Lašgarijan, šef sajber-elektronske komande IRGC-a

Madžid Kadimi, komandant obavještajne službe.

Iz Stejt departmenta posebno su naglasili da osobe koje pruže korisne i provjerene informacije, osim višemilionske finansijske nagrade, mogu ostvariti pravo i na relokaciju, odnosno preseljenje u sigurnu državu, čime bi im bila zagarantovana lična bezbjednost.

Ovaj potez predstavlja nastavak dugogodišnjih američkih napora na suzbijanju operacija Korpusa islamske revolucionarne garde, vojne formacije koju Vašington tretira kao terorističku organizaciju i okosnicu iranskog vojnog i sajber djelovanja.

(Avaz)

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Tagovi :

Iran

Teheran

Revolucionarna garda

Amerika

Stejt department

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