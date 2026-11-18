Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa predsjednikom Kine Si Đinpingom na marginama samita APEK-a da zajednički rad Rusije i Kine ide „uzlaznom putanjom“ na dobrobit naroda dvije zemlje.

On je na početku obraćanja nazvao kineskog lidera dragim prijateljem i istakao da mu je iskreno drago što su se sastali u Šendženu.

„Mislim da nije slučajno što ste za mjesto okupljanja delegacija zemalja APEK-a izabrali upravo ovaj grad, koji se brzo razvija, tako je lijep i bez sumnje je simbol prosperiteta Kine. Dobro znamo da je ovdje donedavno živjelo relativno malo ljudi. Sada je to jedna od najvećih metropola, koja se burno razvija. Možemo vam samo čestitati na tome“, naglasio je Putin. Dodao je da je to dobar primjer na koji treba da se ugleda.

Podsjetio je na to da je na Poslovnom forumu govorio o tome da na Azijsko-pacifički region otpada 36 odsto svjetskog stanovništva, 50 odsto međunarodne trgovine i 60 odsto svjetskog bruto domaćeg proizvoda.

„Naš zajednički cilj je mir i prosperitet u Azijsko-pacifičkom regionu. Radićemo, kako Vi sami volite da kažete, leđa uz leđa, na dobrobit naroda Rusije i Narodne Republike Kine“, poručio je Putin.

Naglasio je da su dvojica lidera ove godine imala niz plodnih susreta: u maju u Pekingu, zatim u Biškeku, a razgovarali su i u Nju Delhiju.

„Imamo dobar ritam susreta. Rad zaista ide uzlaznom putanjom, na osnovu Ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji, potpisanog prije četvrt vijeka“, podvukao je ruski predsjednik.

Naglasio je da se situacija razvija u pozitivnom pravcu i čestitao Si Đinpingu na uspješno održanom Petom plenumu Centralnog komiteta Komunističke partije Kine 20. saziva. Dodao je da je on, bez sumnje, odredio pravac razvoja Narodne Republike Kine za naredni period.

„Robna razmjena između naših zemalja već nekoliko godina zaredom znatno premašuje 200 milijardi dolara. To je cilj koji smo prije ne tako dugo postavili pred sebe. Po svemu sudeći, ove godine ne samo da ćemo ga ponovo dostići, nego će robna razmjena pokazati i dobar rast“, istakao je predsjednik Rusije.

Napomenuo je da se odvija i konkretan dijalog u oblasti nauke, istraživanja i inovacija.

„Razvija se i saobraćajna povezanost, a saradnja u humanitarnoj oblasti postala je življa. Tome svakako doprinosi bezvizni režim, uveden na Vašu inicijativu. Turistički promet je odmah porastao za 43 odsto“, podvukao je Putin.

Dodao je da Unakrsne godine daju rezultate i da su se pokazale kao veoma uspješne.

„Tu je i unakrsna Godina obrazovanja 2026–2027, koju smo Vi i ja zvanično otvorili u maju ove godine u Pekingu. Ovdje, u Šendženu, nalazi se Zajednički rusko-kineski univerzitet, osnovan po našem dogovoru prije deset godina, na temelju Moskovskog državnog univerziteta i Pekinškog politehničkog univerziteta“, naglasio je Putin.

Dodao je da se nastavlja i niz zapaženih kulturnih projekata. Tako su prošle sedmice u Šendženu otvorene „Moskovske sezone“, koje su izazvale veliko interesovanje stanovnika grada.

„Rusko-kineska spoljnopolitička saradnja odvija se stabilno i u pozitivnom duhu. U složenoj geopolitičkoj situaciji dosljedni smo u konstruktivnom pristupu stvaranju pravednijeg multipolarnog svjetskog poretka. Veoma nam je drago što smo ovdje, među prijateljima“, poručio je Putin.

Si Putinu: Pedeseti susret od 2013. godine i odnosi čvrsti kao planina

Predsjednik Kine Si Đinping nazvao je odnose Rusije i Kine „nepokolebljivim kao planina“.

„Poštovani predsjedniče Putine, moj dragi prijatelju! Dobro nam došli u Šendžen povodom Vašeg učešća na neformalnom susretu lidera ekonomija APEK-a“, poručio je on na početku sastanka.

Napomenuo je da je simbolično što je današnji susret njihov treći lični susret od početka ove godine i pedeseti od 2013. godine, računajući i lične susrete i razgovore putem video-konferencije.

„Ove godine navršava se 30 godina od uspostavljanja kinesko-ruskog partnerstva i strateške saradnje, kao i 25 godina od potpisivanja Ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji. Pod našim čvrstim rukovođenjem, kinesko-ruski odnosi bili su i ostali postojani kao planina, ma kakve se nedaće dešavale u svijetu. Oni imaju široke perspektive i ne zavise od prolaznih svjetskih prilika. Ti odnosi unose više stabilnosti i izvjesnosti u turbulentan i haotičan svijet i služe kao uzor novog tipa odnosa među velikim silama, zasnovanih na ravnopravnosti, uzajamnom poštovanju, poštenju i obostrano korisnoj saradnji“, poručio je Si Đinping.

Naglasio je da, gledajući u budućnost, moraju nepokolebljivo i hrabro da idu naprijed, da neprestano otkrivaju ogroman potencijal bilateralnih odnosa i da ih obogaćuju novim sadržajem.

„Važno je da zadržimo usmjerenost na praktičan rad, da nastavimo da vrijedno radimo, da konkretnim koracima produbljujemo svestranu saradnju, da odlučno nosimo odgovornost koju imamo kao velike sile i da doprinosimo stvaranju multipolarnog svijeta i demokratizaciji međunarodnih odnosa“, naglasio je kineski lider.

Napomenuo je da će on i Putin sutra učestvovati na 33. neformalnom susretu lidera ekonomija APEK-a.

„Spremni smo da sa Rusijom i drugim članovima velike porodice Azijsko-pacifičkog regiona zajedno radimo na otvaranju širokih perspektiva i na prosperitetu regiona i da, ruku pod ruku, izgradimo azijsko-pacifičku zajednicu“, istakao je.

(RT Balkan)