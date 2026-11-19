Predsjednik Rusije Vladimir Putin i lider SAD Donald Tramp sastali su se na marginama samita APEK-a u Šendženu.

Sastanak dvojice lidera završio se nakon oko sat vremena.

Nakon rukovanja sa šefom ruske države, Tramp je naglasio da se raduje sastanku.

🇷🇺🇺🇸 President #Putin & President @realDonaldTrump hold a bilateral meeting on the sidelines of the 33rd #APEC Summit. 📍 Shenzhen, November 19, 2026 📸 © https://t.co/TI5F0ZcJbY https://t.co/Q490gBeiOM — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 19, 2026

"Već dugi niz godina imamo odlične odnose. Dugo se poznajemo i mislim da iz ovoga može proizaći mnogo dobrih stvari, ili barem da sve to može da bude dobar početak. Zapravo, mislim da će iz ovoga proizaći mnogo dobrih stvari", istakao je.

Američki predsjednik je naglasio da ih kasnije očekuje i drugi sastanak.

"Ali sada ćemo održati ovaj sastanak i biće sjajan", dodao je.

Prije samog početka sastanka viđena je zanimljiva scena kada je Tramp, dok je ulazio u prostoriju nazvao Putina prijateljem.

JUST IN: 🇺🇸🇷🇺 President Trump meets Russian President Putin in China and calls him his "friend." https://t.co/NMTT0ZFO34 — BRICS News (@BRICSinfo) November 19, 2026

Sa američke strane sastanku prisustvuju državni sekretar Marko Rubio i ministar finansija Skot Besent, a sa ruske ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, ministar finansija Anton Siluanov, pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

Kasnije se očekuju trilateralni pregovori, na kojima će uz Putina i Trampa, učestvovati i kineski predsjednik Si Đinping.

Razgovori će biti održani u državnoj rezidenciji "Ćilinj Šandžuang", gdje su dan ranije Vladimir Putin i kineski predsednik Si Đinping imali sveobuhvatne pregovore.