Sastali se Rusi i Ukrajinci

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp sastala se u četvrtak u Bijeloj kući s ruskim specijalnim izaslanikom Kirilom Dmitrijevom i liderom ukrajinske stranke "Sluga naroda" Davidom Arahmijom.

Melanija Tramp se s ukrajinskom i ruskom stranom sastala povodom šestodnevnog primirja u ukrajinskom gradu Oleški, pod ruskom kontrolom, u čijem je postizanju učestvovala kao posrednik.

Susret je organizovan nakon što su američki zvaničnici pojačali napore da postignu sporazum o okončanju sukoba između Rusije i Ukrajine, koji je počeo početkom 2022. godine ruskom invazijom na Ukrajinu, prenosi novinska agencija "Rojters".

Prva dama SAD istakla je da do primirja u Oleškom ne bi došlo bez ukrajinskog i ruskog predsjednika, Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, navodeći da je njihova saradnja postavila "značajan presedan" za unapređenje mira u tom regionu.

"Rusija i Ukrajina poštuju naš odnos i pristale su da sarađuju sa mnom u svojstvu ekskluzivnog posrednika, kako bi se uspostavilo primirje u Oleškom i okolnom Hersonskom regionu", rekla je Melanija Tramp.

Istakla je da je ona bila uključena u svaku fazu planiranja primirja.

"Izabrali smo humanost umjesto rata. Sada moramo iskoristiti hrabrost koja je došla do Oleškog kako bismo pronašli zajednički jezik. Kroz zajedničku brigu za patnju nevinih ljudi, zajedno možemo postići nešto trajnije", izjavila je Melanija Tramp.

Ona je dodala da je potrebno iskoristiti hrabrost pokazanu u Oleškom kako bi se pronašao zajednički jezik, polazeći od zajedničke brige za patnje nedužnih ljudi.

Specijalni izaslanik Vladimira Putina Kiril Dmitrijev zahvalio je Melaniji Tramp na njenoj "ključnoj vodećoj ulozi" u humanitarnoj misiji u Oleškom.

"Ova humanitarna misija pokazuje šta se može postići kada se spoje saosjećanje, odlučnost i saradnja", rekao je Dmitrijev.

Arahmija je naveo da je samo oko pet odsto ljudi vjerovalo u uspjeh primirja u Oleškom.

"Sada, nakon što se to dogodilo, situacija se potpuno promijenila, sada je obrnuto", rekao je on i dodao da su pojedini stanovnici Oleškog takođe uspjeli da evakuišu svoje kućne ljubimce.

Sastanku je prisustvovao i ukrajinski ombudsman za ljudska prava Dmitro Lubinec.

Melanija Tramp je na društvenim mrežama navela da je humanitarni konvoj omogućio bezbjednu evakuaciju više od 750 ljudi.