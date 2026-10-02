Sedam igala i dvije doze: Detalji neuspjelog pogubljenja Kriste Pajk, reagovao i Tramp

Krista Pajk (50), osuđena na smrt u američkoj saveznoj državi Tenesi, i dalje je u kritičnom stanju nakon što je preživjela dvije doze smrtonosne injekcije tokom neuspjelog pokušaja pogubljenja.

Pajk je sada u bolnici, gdje joj se pruža intenzivna medicinska pomoć, dok njeni advokati navode da još nemaju jasnu prognozu njenog zdravstvenog stanja.

Slučaj je izazvao veliku pažnju u SAD, a oglasio se i američki predsjednik Donald Tramp, koji je izrazio čuđenje zbog toga što pogubljenje nije uspjelo.

„Kako se to dogodilo? Ne bi trebalo da bude toliko teško“, rekao je Tramp novinarima.

Na pitanje da li savezna vlada ima bilo kakvu ulogu u odluci da li će država Tenesi ponovo pokušati da izvrši smrtnu kaznu, Tramp je odgovorio:

„Moraćete o tome da razgovarate sa Tenesijem. Na njima je da odluče da li će nastaviti.“

Advokati Kriste Pajk (50) zatražili su od guvernera Tenesija Bila Lija da preinači smrtnu kaznu izrečenu protiv nje, ocijenivši da je njeno neuspješno pogubljenje smrtonosnom injekcijom bilo "okrutno", "mučno" i "predvidljivo".

"Krista je podnijela veću kaznu od bilo koje druge osobe u istoriji američke smrtne kazne. Guverner mora sada da preinači Kristinu kaznu", rekao je njen advokat Rendi Spajvi, prenosi Tanjug.

Advokati su ukazali da država nema obavezu da zatraži novi datum pogubljenja i da je električna stolica i dalje jedna od opcija koju država može da koristi.

Podsjetimo, Pajk je u srijedu preživjela nakon što su joj ubrizgane dvije doze pentobarbitala, a svjedoci su naveli da je i nakon toga disala, pričala, stenjala i glasno hrkala, prenosi SNN.

Pajk, koja je sa 18 godina osuđena na smrt zbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer 1995. godine, trebalo je da bude pogubljena u srijedu ujutru, ali su žalbe u posljednjem trenutku odložile izvršenje za kasnije tog dana.

Ona je postala prva žena koja je trebalo da bude pogubljena u Tenesiju u posljednjih 200 godina, ali je nakon primjene smrtonosne injekcije ostala živa.

Šta se dešavalo tokom neuspjelog pogubljenja?

Novinarka Tori Gesner iz VKRN-a, koja je bila među medijskim svjedocima, navela je da su svjedoci uvedeni u prostoriju u 18.41 čas po lokalnom vremenu, dok su roletne prema sobi za pogubljenje otvorene u 19.26 časova, kada je Pajk dala posljednju izjavu.

U 19.34 časa rekla je da osjeća kao da će joj ruka pući.

Tokom narednih minuta, prema svjedočenju Gesner, djelovalo je da priča, diše, stenje i hrče.

Roletne su spuštene u 19.46, a ponovo otvorene u 19.49 sati, kada je Pajk hrkala otvorenih usta.

Ponovo su spuštene u 20.05 čas i ostale su zatvorene do 20.53, kada su svjedoci izvedeni iz prostorije.

"Ništa od toga nije bilo normalno", rekla je Ketrin Svini, novinarka VPLN-a, navodeći da je prisustvovala pogubljenjima tokom prethodne i ove godine, ali da nije vidjela ništa slično.

Zašto je tim za pogubljenje koristio najmanje sedam igala?

Advokat Rendi Spajvi rekao je da je timu za pogubljenje trebalo oko sat vremena da uspostavi intravenoznu liniju i da je upotrebljeno najmanje sedam igala u lijevoj ruci osuđenice na smrt.

Prema njegovim riječima, jedna igla je izgledala savijeno kada je izvučena iz njene ruke.

Spajvi je rekao da je Pajk bila mirna i da je sarađivala, kao i da je pokušavala da pomogne osoblju tako što im je govorila gdje bi mogli da pronađu venu.

"Molim vas, pokušajte na mom ramenu više. Molim vas, pokušajte ovdje. Molim vas, pokušajte ovdje. Mislim da će biti u redu", prenio je Spajvi njene riječi, pišu Nezavisne

Pajk je, prema navodima njenih advokata, pretrpjela ozbiljne probleme tokom pokušaja pogubljenja, a njen pravni tim je ranije upozoravao državu da bi zbog stanja krvi i prethodnih teškoća sa pronalaženjem vena mogla da doživi mučnu smrt.

Njeni advokati naveli su i da Pajk u prethodnim sudskim podnescima nije pokušavala da zaustavi ili odloži pogubljenje, već je tražila da ono bude sprovedeno "humano, što brže i što bezbolnije moguće".

"Nije bio u pitanju strah od umiranja, već strah od produžene, bolne, traumatske smrti", rekao je advokat Stiv Ferel i dodao da se to i dogodilo, samo nije bilo smrtnog ishoda.

Pajk je od četvrtka u kritičnom stanju i prima medicinsku njegu koja joj spasava život, saopštio je njen pravni tim.

Advokati su naveli da nemaju informacije o njenoj prognozi niti dovoljno podataka o njenom zdravstvenom stanju.

Šta se dogodilo nakon što pogubljenje nije uspjelo?

Prema Spajvijevim riječima, nakon što je postalo jasno da pogubljenje nije uspjelo, duhovna savjetnica osuđenice dva puta je izvedena iz sobe, dok je zavjesa prema prostoriji za posmatranje bila spuštena.

Spajvi je rekao da protokol predviđa petominutni period tokom kojeg se provjeravaju vitalni znaci, ali da advokati ne znaju šta se događalo u sobi između oko 20.25 i 20.50, kada im je rečeno da je vozilo Hitne pomoći na putu.

Advokati su kritikovali i način na koji su tokom pogubljenja mogli da komuniciraju sa zvaničnicima.

Spajvi je rekao da mu je trebalo oko sedam minuta i prolazak kroz šest zaključanih vrata da dođe do telefona sa kojeg je mogao da obavijesti pravni tim Pajkove o situaciji.

Ferel je rekao da su nakon toga kontaktirali kancelariju guvernera, koja nije odgovorila, a zatim i Vrhovni sud Tenesija putem hitnog broja koji je, prema njegovim riječima, preusmjeravao pozive na govornu poštu.

Ministarstvo za korekcije Tenesija saopštilo je da je tokom pogubljenja postupalo u skladu sa državnim protokolom i da je smrtonosna hemikalija bila provjerena.

Protokol predviđa smrtonosnu injekciju pentobarbitalom i pripremu primarne doze od 100 mililitara rastvora, kao i rezervnog seta "ako zatvorenik nije preminuo".

Međutim, u dokumentu nema procedure koja određuje šta treba da se učini ako ni drugi set ne dovede do smrti.

Šta će sada biti sa Kristom Pajk?

Guverner Bil Li naredio je da se otkaže posljednje pogubljenje u Tenesiju ove godine i najavio nezavisnu reviziju kako bi se utvrdilo šta se dogodilo u njenom slučaju.

Njegova kancelarija je saopštila da je 2022. godine već obustavio pogubljenja nakon što je utvrđeno da nije poštovana odgovarajuća procedura za testiranje smrtonosnih droga.

Prema navodima profesora Ostina Saratua, stručnjaka za smrtnu kaznu, izuzetno je rijetko da pogubljenje potpuno ne uspije.

On je naveo da postoji ograničen presedan za situacije u kojima je osuđenik preživio neuspješno pogubljenje, ali je ocijenio da se pomenuti slučaj razlikuje, jer je Pajk preživjela smrtonosnu injekciju nakon što je lijek dospeo do njenog sistema.

Krista Pajk 1996. godine osuđena je na smrt zbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer 1995. godine u Noksvilu u Tenesiju. Prema navodima tužilaštva, Pajk i njen tadašnji dečko namamili su djevojku u šumu, gdje su je tukli i mučili prije nego što su je ubili. Pajk je u vrijeme zločina imala 18 godina.