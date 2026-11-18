Kineski predsjednik Si Đinping izjavio je da su odnosi Kine i Rusije donijeli veću stabilnost i sigurnost u svijetu turbulencija i transformacija.

Si je rekao tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Šendženu da se ove godine navršava 30 godina od uspostavljanja strateškog partnerstva i koordinacije Kine i Rusije i 25 godina od potpisivanja Sporazuma o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji dvije zemlje.

On je naveo da odnosi Kine i Rusije predstavljaju primjer za novi model odnosa između velikih zemalja koji obuhvata ravnopravnost, međusobno poštovanje, dobre namjere i obostrano korisnu saradnju, prenijela je Sinhua.

Si je pozvao obje zemlje da prodube svestranu saradnju, da čvrsto poštuju odgovornosti i obaveze videćih država u promovisanju multipolarnog svijeta i demokratizaciji međunarodnih odnosa, te da obezbijede stabilnije i predvidljivije investiciono i poslovno okruženje i da zaštite legitimna prava i interese preduzeća iz obje zemlje.

Kineski predsjednik je ocijenio da obje strane treba da iskoriste mehanizme za razmjenu između svojih vlada, zakonodavnih tijela, vojske i političkih stranaka.

Si je naglasio da je razvoj Kine i Rusije usko povezan sa razvojem Azijsko-pacifičkog regiona.

Sastanak Sija i Putina održan je tokom samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje.