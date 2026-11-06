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Si: Peking nije problem Briselu, već njegov partner

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АТВ редакција
06.11.2026 13:31

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Kineski predsjednik Si Đinping prisustvuje čajanju u Crvenoj sobi Bijele kuće, petak, 25. septembra 2026. godine, u Vašingtonu.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Kina koja se razvija nije izvor problema Evrope već partner i saputnik koji može da joj pomogne u rješavanju njenih problema, rekao je kineski predsjednik Si Đinping austrijskom kancelaru Kristijanu Štokeru na sastanku u Pekingu.

Si je izjavio da bi Kina i Evropa trebale da rješavaju trgovinske i ekonomske sporove kroz dijalog da bi postigle obostrano korisne ishode, prenose kineski državni mediji.

Kineski predsjednik dodao je da je Peking spreman da proširi saradnju sa Austrijom u oblasti novih vozila i vještačke inteligencije, prenosi Srna.

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Tagovi :

Si Đinping

Kina

Brisel

peking

Evropa

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