Si: Peking nije problem Briselu, već njegov partner

Kina koja se razvija nije izvor problema Evrope već partner i saputnik koji može da joj pomogne u rješavanju njenih problema, rekao je kineski predsjednik Si Đinping austrijskom kancelaru Kristijanu Štokeru na sastanku u Pekingu.

Si je izjavio da bi Kina i Evropa trebale da rješavaju trgovinske i ekonomske sporove kroz dijalog da bi postigle obostrano korisne ishode, prenose kineski državni mediji.

Kineski predsjednik dodao je da je Peking spreman da proširi saradnju sa Austrijom u oblasti novih vozila i vještačke inteligencije, prenosi Srna.