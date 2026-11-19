Kina, Rusija i SAD treba da sprovedu dogovoreno na današnjem samitu u Šendženu i nastave da jačaju komunikaciju, izjavio je kineski predsednik Si Đinping.

Si je, nakon susreta sa predsjednicima Rusije i SAD Vladimirom Putinom i Donaldom Trampom, istakao da tri zemlje treba da promovišu mir kroz saradnju i zajedno rade na izgradnji boljeg svijeta.

"Tri zemlje dijele isti stav o očuvanju mira u svijetu i sve su naglasile da teško izvojevani mir mora da se čuva", rekao je Si.

Rezimirajući glavne dogovore postignute u Šendženu, Si je ocijenio da je samit Kine, Rusije i SAD bio pozitivan, konstruktivan i plodonosan.

Si je izjavio da dobri odnosi velikih zemalja nisu stvar izbora, već nužnost, prenosi Kineska medijska grupa.

On je ukazao da čovječanstvo ima zajedničkom budućnost u kojoj svi dijele dobitke i gubitke, te da u tom "globalnom selu velike zemlje snose posebnu odgovornost".

"Kina je posljednjih godina unapređivala sveobuhvatno strateško partnerstvo sa Rusijom za novu eru i aktivno razvijala konstruktivne odnose sa SAD, zasnovane na strateškoj stabilnosti, kako bi podstakla odnose između velikih zemalja koje odlikuju miran suživot, opšta stabilnost i uravnotežen razvoj, na korist njih samih i celog svijeta", naveo je Si.

Ukazujući na to da se širom svijeta ubrzavaju promjene kakve nisu viđene čitav vijek, Si je rekao da je svijet nemiran i da teška vremena pokazuju kakvu odgovornost zemlje nose.

"Kao velike zemlje i stalne članice Savjeta bezbjednosti UN - Kina, Rusija i SAD treba da daju dobar primjer, zajedno odgovore na globalne izazove, očuvaju mir i stabilnost u svijetu i daju veći doprinos napretku čovječanstva", istakao je Si.

Kineski predsjednik predočio je četiri tačke o tome kako bi vodeće zemlje mogle da pronađu pravi način da se usaglase i zajednički podrže svjetski mir.

"Vodeće zemlje treba da podržavaju međusobno poštovanje, mirnu koegzistenciju, obostrano korisnu saradnju, dijalog i konsultacije", podvukao je Si.

On je ukazao da zemlje treba da poštuju međusobni suverenitet i teritorijalni integritet, kao i društvene sisteme i puteve razvoja po sopstvenom izboru i međusobne osnovne interese.

"Ne bi trebalo da se miješaju u unutrašnje poslove drugih zemalja ili unutrašnje poslove one druge", naveo je on.

On je naglasio da je o osjetljivim međusobnim pitanjima, važno komunicirati unaprijed, pokušati sagledati stvari iz perspektive i jedne i druge strane, te djelovati oprezno i ne dovoditi u pitanje međusobne crvene linije.

Si je podvukao da nuklearno oružje, Damoklov mač koji visi nad čovječanstvom, treba potpuno zabraniti i temeljno uništiti tokom vremena.

On je naglasio važnost saradnje u kojoj svi dobijaju, te da tri zemlje treba da ojačaju ekonomsku saradnju i trgovinu, da kombinuju svoje snage kao glavne zemlje u resursima, proizvodnji i potrošnji, kako bi kolač saradnje bio veći.

Putin je istakao da je odbrana ciljeva Povelje UN i održavanje međunarodnog mira zajednička odgovornost Rusije, Kine i SAD.

"Pravilno rješavanje važnih pitanja u zajedničkom je interesu naše tri zemlje. Tri zemlje moraju se pridržavati principa suverene jednakosti i nemiješanja u unutrašnje poslove, te tražiti uravnotežena rješenja za svoje probleme kroz saradnju", rekao je Putin.

Rusija je, istakao je Putin, spremna da sarađuje sa Kinom i SAD kako promovisale slobodnu i otvorenu međunarodnu trgovinu, štitile energetsku i prehrambenu bezbjednost, jačale međunarodnu saradnju u upravljanju vještačkom inteligencijom i zajednički doprinosile svjetskom miru i bezbjednosti.

Putin je izrazio zahvalnost Pekingu što je organizovao prvi sastanak šefova država Rusije, Kine i SAD.

Tramp je izjavio da je sastanak lidera SAD, Kine i Rusije u žiži pažnje cijelog svijeta, da je veoma bitan i već upisan u istoriju.

On je napomenuo da tri zemlje treba zajednički da sprečavaju širenje nuklearnog oružja i da izbjegnu da ono donese katastrofu čovječanstvu.

"Radujem se saradnji sa predsjednicima Sijem i Putinom kako bismo bolje zaštitili našu planetu i učinili budućnost bezbjednijom", rekao je Tramp.

Trojica šefova država razmijenila su mišljenja o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima kao što su kriza u Ukrajini, situacija na Bliskom istoku i na Korejskom poluostrvu, objavila je Kineska medijska grupa, prenosi Srna.