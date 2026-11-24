Sifilis se u Mađarskoj širi izuzetno brzo, a prema podacima Nacionalnog centra za javno zdravstvo i farmaciju (NNGYK), ove godine je do 12. novembra registrovano 144 slučaja urođenog sifilisa, od kojih je 31 završen smrću fetusa ili novorođenčeta.

Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), stopa zaraze u Mađarskoj je šest puta veća nego u Rumuniji i čak 20 puta veća nego u Hrvatskoj.

U posljednja tri mjeseca u Mađarskoj su zabilježena 747 nova slučaja sifilisa – 516 u unutrašnjosti zemlje i 231 u Budimpešti.

Od 144 prijavljena slučaja urođenog sifilisa u ovoj godini, 26 fetusa preminulo je u materici, dok je petoro novorođenčadi umrlo nakon rođenja od posljedica infekcije.

Najpogođenija područja i rast broja oboljelih

Sifilis je trenutno polno prenosiva bolest koja se najbrže širi u Mađarskoj. Prema navodima NNGYK-a, najviše su pogođene županije Bač-Kiškun, Sabolč-Satmar-Bereg, Jas-Nađkun-Solnok i Heves.

Zvanična statistika ukazuje na nagli porast broja zaraženih: ukupan broj prijavljenih slučajeva sifilisa u Mađarskoj porastao je sa 777 u 2020. godini na 2.462 u 2025. godini.

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Pored toga, Mađarska je i ranije prednjačila po broju slučajeva urođenog sifilisa u Evropskoj uniji, sa 42 infekcije kod fetusa i novorođenčadi u 2024. godini, ispred Bugarske sa 30 slučajeva, dok 14 članica EU tada nije prijavilo nijedan slučaj.

Ovi podaci otvaraju i pitanje efikasnosti zdravstvene zaštite trudnica i redovnosti pregleda.

Simptomi, liječenje i rizici u trudnoći

Sifilis, nekada poznat kao „velike boginje“, izaziva bakterija Treponema pallidum. Prenosi se prvenstveno polnim kontaktom, kao i sa majke na dijete tokom trudnoće ili dojenja.

Prvi znak infekcije najčešće je bezbolni čir koji može da se povuče i bez terapije, ali to ne znači da je infekcija izliječena.

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Kod pojedinih osoba bolest počinje glavoboljom, grloboljom, opštom slabošću ili simptomima sličnim prehladi, a mogu se javiti i gubitak tjelesne mase, opadanje kose ili uvećani limfni čvorovi.

Kasnije se javljaju osipi i drugi simptomi slični drugim oboljenjima, dok neliječeni sifilis može teško da ošteti nervni sistem, srce i krvne sudove.

Bolest se liječi antibioticima, najčešće penicilinom, pa je pravovremeno otkrivanje ključno.

Infekcija je naročito opasna za fetuse i novorođenčad, jer bez pravovremene terapije trudnice može dovesti do pobačaja, mrtvorođenosti ili teških zdravstvenih posljedica kod djeteta, dok se odgovarajućim liječenjem majke prenos na plod u pravilu može spriječiti.

Kratak istorijat bolesti

Bolest se u istorijskim zapisima prvi put pominje u 15. vijeku pod nazivom „velike boginje“, a naziv „sifilis“ potiče iz 1530. godine iz mitološke pjesme ljekara iz Verone.

Tokom 19. vijeka bolest, u Mađarskoj poznata i kao „verbaj“, pogađala je i brojne poznate ličnosti, poput pjesnika Endrea Adija, slikara Mihalja Munkačija, Pola Gogena i Anrija de Tuluz-Lotreka, kompozitora Franca Šuberta i kriminalca Ala Kaponea, a prema pojedinim navodima povezuje se i sa smrću ljekara Ignaca Zemelvajsa, prenosi Indeks.hr.