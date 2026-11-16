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Sin ubijenog iranskog naučnika: Atomska bomba je šala za ono što znamo, budući rat neće biti nuklearni

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АТВ редакција
16.11.2026 11:11

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Iran objavio savjete u slučaju nuklearnog udara
Foto: Screenshot / X

Hamed Fahrizadeh, sin ubijenog iranskog nuklearnog naučnika Mohsena Fahrizadeha, tvrdi da mu je otac rekao kako je Iran dostigao nivo znanja u odnosu na koji je nuklearna bomba šala.

Izjavu je dao u nedjelju na Tehnološkom univerzitetu Šarif u Teheranu, na skupu koji je organizovala studentska organizacija Basidža, prenosi iranska agencija Tasnim. Kako je ispričao, oca je jednom pitao da li Iran ima atomsku bombu.

„Sine moj, dostigli smo nivo znanja u poređenju sa kojim je nuklearna bomba šala“, citirao je oca.

Prema njegovim riječima, neprijatelje Irana ne brine samo to da li zemlja ima nuklearnu bombu. Odvraćanje, tvrdi, stvara „tok nauke i znanja“, a odvraćanje koje pružaju takvi naučnici je „daleko iznad odvraćanja atomske bombe“.

Dodao je da je njegov otac vjerovao da budući rat neće biti nuklearni, nego da će nove oblasti nauke i tehnologije igrati ulogu u vojnim i odbrambenim odnosima.

Hamed Fahrizadeh tvrdi i da je sav rad povezan sa nuklearnim programom bio odbrambeni i usmjeren na to šta bi Iran trebalo da uradi ako bi bio izložen nuklearnom napadu. Rad Organizacije za odbrambene inovacije i istraživanja (SPND), koju je vodio njegov otac, kako kaže, nije bio ograničen na nuklearnu oblast, a mnogi kasnije ubijeni saradnici bavili su se biologijom, laserima i drugim oblastima.

Mohsen Fahrizadeh, nuklearni fizičar i visoki zvaničnik iranskog Ministarstva odbrane, ubijen je 27. novembra 2020. godine kod mjesta Absard, nedaleko od Teherana. Iranske vlasti za napad su optužile Izrael i tvrde da je izveden oružjem na daljinsko upravljanje, a Izrael odgovornost nikada nije zvanično potvrdio.

Izjava dolazi u vrijeme kada se u Teheranu ponovo raspravlja o nuklearnoj doktrini i Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT). Skupština eksperata ovog mjeseca je ocijenila da je preispitivanje izlaska iz NPT-a i izmjena odbrambene doktrine postalo neizbježna potreba, dok iranski zvaničnici kažu da konačna odluka nije donesena, prenosi Kliks.

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Tagovi :

Hamed Fahrizadeh

Iran

nuklearno oružje

Bomba

tehnologija

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