Autor:ATV redakcija
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Sjeverna Koreja dala je šefu švajcarske diplomatske kancelarije Silvenu Astjeu 48 sati da napusti zemlju i zatražila zatvaranje kancelarije.
Pjongjang je odluku saopštio u srijedu, 25. novembra, kao odgovor na sankcije koje je Bern uveo sjevernokorejskom dječjem kampu zbog njegove navodne uloge u prebacivanju djece s ukrajinskih teritorija pod ruskom okupacijom, navodi Investing.
Sjevernokorejsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Astjea, uručilo mu memorandum sa zahtjevom za zatvaranje kancelarije i proglasilo ga nepoželjnom osobom. Državna agencija KCNA opisala je švajcarske sankcije kao "otvoreno neprijateljski čin".
"Ne možemo prihvatiti nijedan postupak kojim se krše suverena prava naše zemlje i interesi njenih građana", saopštilo je sjevernokorejsko ministarstvo. Dan ranije Kim Jo Džong, sestra sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, najavila je mogućnost zatvaranja kancelarije.
Bern je Međunarodni dječji kamp Songdovon, u obalskom gradu Vonsanu, stavio na listu sankcija u okviru mjera povezanih s ruskim ratom protiv Ukrajine. Prema navodima švajcarskih vlasti, kamp učestvuje u programima prebacivanja ukrajinske djece s područja pod ruskom okupacijom u Sjevernu Koreju, gdje su izložena proruskoj propagandi. Slične sankcije ranije su uvele Velika Britanija i Evropska unija.
Sjeverna Koreja poslala je hiljade vojnika kao podršku Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u avgustu je optužio Moskvu da je balističke rakete dobijene od Pjongjanga koristila u napadu na Zaporožje.
Švajcarsko Ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je žaljenje zbog odluke Pjongjanga i saopštilo da organizuje Astjeov povratak u Peking. Diplomatski kontakti nastaviće se preko švajcarske ambasade u Pekingu i sjevernokorejske ambasade u Bernu.
Švajcarska, jedna od rijetkih zapadnih zemalja koje održavaju dijalog s Pjongjangom, poručila je da "razdvaja politiku sankcija od opredijeljenosti za održavanje dijaloga sa svim zemljama".
"Ponovno otvaranje kancelarije u Pjongjangu ni na koji način nije uticalo na to kako Švajcarska sprovodi sankcije UN u vezi sa sjevernokorejskim nuklearnim programom, kao ni sankcije EU protiv Sjeverne Koreje u kontekstu ruskog rata protiv Ukrajine", navelo je ministarstvo.
Švajcarski ministar spoljnih poslova Injacio Kasis krajem oktobra posjetio je Pjongjang, zvanično otvorio kancelariju i razgovarao sa sjevernokorejskim zvaničnicima o obnovi dijaloga i normalizaciji odnosa.
Dvije zemlje uspostavile su diplomatske odnose 1974, a Švajcarska je 1997. otvorila kancelariju za saradnju u Pjongjangu.
Ta kancelarija zatvorena je u martu 2020, kada je Sjeverna Koreja zbog pandemije zatvorila granice.
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