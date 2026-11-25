Sjeverna Koreja dala je šefu švajcarske diplomatske kancelarije Silvenu Astjeu 48 sati da napusti zemlju i zatražila zatvaranje kancelarije.

Pjongjang je odluku saopštio u srijedu, 25. novembra, kao odgovor na sankcije koje je Bern uveo sjevernokorejskom dječjem kampu zbog njegove navodne uloge u prebacivanju djece s ukrajinskih teritorija pod ruskom okupacijom, navodi Investing.

Zašto je Pjongjang protjerao švajcarskog diplomatu?

Sjevernokorejsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Astjea, uručilo mu memorandum sa zahtjevom za zatvaranje kancelarije i proglasilo ga nepoželjnom osobom. Državna agencija KCNA opisala je švajcarske sankcije kao "otvoreno neprijateljski čin".

"Ne možemo prihvatiti nijedan postupak kojim se krše suverena prava naše zemlje i interesi njenih građana", saopštilo je sjevernokorejsko ministarstvo. Dan ranije Kim Jo Džong, sestra sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, najavila je mogućnost zatvaranja kancelarije.

Zašto je dječji kamp pod sankcijama?

Bern je Međunarodni dječji kamp Songdovon, u obalskom gradu Vonsanu, stavio na listu sankcija u okviru mjera povezanih s ruskim ratom protiv Ukrajine. Prema navodima švajcarskih vlasti, kamp učestvuje u programima prebacivanja ukrajinske djece s područja pod ruskom okupacijom u Sjevernu Koreju, gdje su izložena proruskoj propagandi. Slične sankcije ranije su uvele Velika Britanija i Evropska unija.

Sjeverna Koreja poslala je hiljade vojnika kao podršku Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u avgustu je optužio Moskvu da je balističke rakete dobijene od Pjongjanga koristila u napadu na Zaporožje.

Kako će Bern i Pjongjang održavati diplomatske veze?

Švajcarsko Ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je žaljenje zbog odluke Pjongjanga i saopštilo da organizuje Astjeov povratak u Peking. Diplomatski kontakti nastaviće se preko švajcarske ambasade u Pekingu i sjevernokorejske ambasade u Bernu.

Švajcarska, jedna od rijetkih zapadnih zemalja koje održavaju dijalog s Pjongjangom, poručila je da "razdvaja politiku sankcija od opredijeljenosti za održavanje dijaloga sa svim zemljama".

"Ponovno otvaranje kancelarije u Pjongjangu ni na koji način nije uticalo na to kako Švajcarska sprovodi sankcije UN u vezi sa sjevernokorejskim nuklearnim programom, kao ni sankcije EU protiv Sjeverne Koreje u kontekstu ruskog rata protiv Ukrajine", navelo je ministarstvo.

Kada je švajcarska kancelarija ponovo otvorena?

Švajcarski ministar spoljnih poslova Injacio Kasis krajem oktobra posjetio je Pjongjang, zvanično otvorio kancelariju i razgovarao sa sjevernokorejskim zvaničnicima o obnovi dijaloga i normalizaciji odnosa.

Dvije zemlje uspostavile su diplomatske odnose 1974, a Švajcarska je 1997. otvorila kancelariju za saradnju u Pjongjangu.

Ta kancelarija zatvorena je u martu 2020, kada je Sjeverna Koreja zbog pandemije zatvorila granice.