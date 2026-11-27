Školski okrug Los Anđelesa onemogućio je funkcije vještačke inteligencije u Gugl pretrazi na uređajima koje koristi oko pola miliona učenika.

Odluka je donesena zbog zabrinutosti da bi učenici mogli da koriste vještačku inteligenciju umjesto samostalnog razmišljanja i učenja, prenio je Rojters.

Funkcija „AI overvju“, koja prikazuje sažetke i odgovore generisane vještačkom inteligencijom uz rezultate pretrage, isključena je nakon što su roditelji i aktivisti zatražili ograničavanje takvih alata.

Region Turska ukinula bezvizni režim za državljane Crne Gore

Školski okrug saopštio je da je funkcija privremeno suspendovana kako bi digitalno okruženje učenika bilo bezbjedno i primjereno njihovom uzrastu. Spor je nastao jer Gugl ne nudi mogućnost da škole isključe vještačku inteligenciju, a da učenicima istovremeno ostave pristup klasičnoj pretrazi.

Reakcije i najave promjena

Gugl je najavio da će školama podrazumijevano isključiti Džemini i druge alate zasnovane na vještačkoj inteligenciji, ali će administratori moći da ih naknadno aktiviraju.

Dva najveća školska okruga u SAD, Njujork i Los Anđeles, ranije su uveli jednogodišnji moratorijum na korišćenje generativne vještačke inteligencije među učenicima.

Stotine zaposlenih u kompaniji Gugl potpisalo je peticiju tražeći da kompanija omogući školama da koriste pretragu bez funkcija vještačke inteligencije, prenosi Tanjug.