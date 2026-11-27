Autor:ATV redakcija
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Školski okrug Los Anđelesa onemogućio je funkcije vještačke inteligencije u Gugl pretrazi na uređajima koje koristi oko pola miliona učenika.
Odluka je donesena zbog zabrinutosti da bi učenici mogli da koriste vještačku inteligenciju umjesto samostalnog razmišljanja i učenja, prenio je Rojters.
Funkcija „AI overvju“, koja prikazuje sažetke i odgovore generisane vještačkom inteligencijom uz rezultate pretrage, isključena je nakon što su roditelji i aktivisti zatražili ograničavanje takvih alata.
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Školski okrug saopštio je da je funkcija privremeno suspendovana kako bi digitalno okruženje učenika bilo bezbjedno i primjereno njihovom uzrastu. Spor je nastao jer Gugl ne nudi mogućnost da škole isključe vještačku inteligenciju, a da učenicima istovremeno ostave pristup klasičnoj pretrazi.
Gugl je najavio da će školama podrazumijevano isključiti Džemini i druge alate zasnovane na vještačkoj inteligenciji, ali će administratori moći da ih naknadno aktiviraju.
Dva najveća školska okruga u SAD, Njujork i Los Anđeles, ranije su uveli jednogodišnji moratorijum na korišćenje generativne vještačke inteligencije među učenicima.
Stotine zaposlenih u kompaniji Gugl potpisalo je peticiju tražeći da kompanija omogući školama da koriste pretragu bez funkcija vještačke inteligencije, prenosi Tanjug.
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