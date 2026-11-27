Učenik koji je izboden nožem u školi tokom navodnog terorističkog napada bivšeg školskog druga vjerovao je da će umrijeti.

Žrtva je pitala nastavnika: "Da li ću umrijeti?", nakon što je osumnjičeni, kako se tvrdi, uzviknuo "Alahu akbar" i zabio kuhinjski nož dječaku u vrat.

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Osumnjičeni, koji je u to vrijeme imao 13 godina, nasumično je napao još jedno dijete, a zatim pobjegao sa mjesta događaja, rečeno je pred sudom Old Bejli.

Njemu se sudi zbog dvije optužbe za pokušaj ubistva, nakon napada nožem u srednjoj školi Kingsberi u Brentfordu, u sjeverozapadnom dijelu Londona 10. februara.

Identitet nijednog od djece koja su učestvovala u incidentu ne može biti objavljen jer su mlađa od 18 godina.

U video-snimcima razgovora sa policijom, koji su prikazani poroti, žrtva je ispričala kako je dječak ušao u učionicu tako što je poprskao sprejem protiv insekata lice učenika koji mu je otvorio vrata.

"Kada je ušao, ugledao me je i na trenutak smo se pogledali pravo u oči. Nisam vidio nož. Pogledao je mene, ja sam pogledao njega, a onda je potrčao prema meni, poprskao me sprejem, nakon čega sam zatvorio oči i rukama pokušao da se odbranim".

"Pokrio sam glavu i zatvorio oči. Pet do deset sekundi kasnije polako sam podigao glavu i pogledao prema prednjem dijelu učionice. Vidio sam mnogo učenika kako plaču i vrište".

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"Ustao sam sa stolice i svuda je bilo krvi, po knjigama i po podu. Stajao sam i gledao svoju ruku, bio sam pomalo pogrbljen i mnogo sam krvario, krv je isticala kao iz crijeva. Otišao sam do prednjeg dijela učionice. Sjećam se da sam neko vrijeme sjedio na nastavnikovoj stolici".

"Probudi se, molim te, nemoj da umreš".

Opisujući napadača, dodao je:

"Iako mu nisam ništa uradio, izgledao je toliko bijesno, kao da ga je neko strašno iznervirao. Nikada ga ranije nisam vidio takvog. Sjećam se da sam, dok sam se spuštao na pod, skinuo naočare i da mi je sve bilo mutno, ali sam mogao da vidim kako me posmatra. Nije ga bilo briga. Samo me je gledao, a zatim je otišao".

Učenik je rekao da "nije pokušao da uzvrati jer je bilo prekasno" i dodao:

"Sjećam se samo da je brzo trčao prema meni. Ubo me je s leđa, bilo je 10 cm unutra. Nisam to osjetio, a ostali su sjekli, blizu ramena, pola centimetra od kičme. Skoro sam mogao da se paralizujem".

"Imao sam sreće, mislim da je pokušavao da mi ubode vrat jer je tako ubo drugog dječaka, najvjerovatnije je ciljao u vrat. Pokušavao je da me ubode blizu kičme. Ruke su mi bile na vrhu vrata".

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Kada je nastavnik fizičkog stigao u učionicu da mu pruži prvu pomoć, učenik ga je pitao: "Hoću li umrijeti? Hoću li umrijeti?" i uvjerili su ga: "Ne, dobro si, nećeš umrjeti".

Tužioci su rekli da je osumnjičeni bio motivisan "ekstremističkom ideologijom" i da je napad izvršio u školskoj uniformi "kao teroristički čin".

Osumnjičeni, koji sada ima 14 godina i za koga se kaže da je gajio simpatije prema talibanima, navodno je želio da ubije "nevjernike" i zatim umre kao "mučenik".

On je sve snimio mobilnim telefonom "kako bi drugima pokazao da je počinio teroristički napad u ime Alaha", rekla je tužiteljka Alison Morgan.

Navodno je tokom napada rekao "Alahu akbar", što znači "Bog je najveći".

Odmah nakon toga, osumnjičeni se mogao čuti na kameri kako kaže: "Želim da ubijam žene, želim da ubijam djecu".

Takođe se navodno ističe da je rekao: "Umrijeću za Alaha. Ubijaću za Alaha. Više nisam dijete, ja sam vojnik".

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Policija ga je uhapsila nekoliko sati kasnije, dok je plakao, u džamiji. Suđenje se nastavlja.

(Telegraf)