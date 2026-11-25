Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo postala je najveća i najsmrtonosnija u istoriji te zemlje i druga najsmrtonosnija na svijetu, nakon što je do 19. novembra premašila 11.700 potvrđenih slučajeva i 5.700 smrtnih ishoda, uz ukupnu stopu smrtnosti od 48,9 odsto, navodi CIDRAP pri Univerzitetu u Minesoti.

Zaraza se širi brže nego tokom epidemije u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, a pojedini slučajevi evakuacije i povratka humanitarnih radnika zabilježeni su i u Evropi.

Prema podacima CIDRAP-a, najnovije žarište prešlo je prag od 10.000 oboljelih za samo 163 dana – 51 dan brže nego epidemija u Zapadnoj Africi. Direktorka za borbu protiv ebole u Međunarodnom komitetu za spasavanje (IRC) u Buniji Kejti Tomas-Kenfild izjavila je za američki magazin „Tajm“ da je ovakav tempo posljedica poklapanja više faktora.

Slučajevi u regionu i Evropi

Virus se proširio i van granica DR Konga: Uganda je prijavila 20 potvrđenih slučajeva i dva smrtna ishoda, Kenija devet slučajeva i dvoje preminulih, a Nigerija jedan slučaj.

Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), oboljeli u Evropi povezani su sa evakuacijom ili povratkom iz pogođenih područja:

Njemačka: dva slučaja (evakuisani iz DR Konga).

Holandija: jedan slučaj (evakuisan iz DR Konga).

Francuska: jedan slučaj (ljekar po povratku iz humanitarne misije u DR Kongu).

Švajcarska: jedan potvrđen slučaj (nakon što su dvije osobe evakuisane iz Nigerije 26. oktobra, dok je blizak kontakt stavljen u karantin).

Velika Britanija: jedan slučaj (britanski ljekar evakuisan iz DR Konga 5. novembra, koji se u međuvremenu oporavio).

Tri ključna razloga za ubrzano širenje

Kejti Tomas-Kenfild i drugi stručnjaci izdvajaju tri glavna uzroka brzog širenja i otežane kontrole epidemije:

Kasno otkrivanje: Prema procjenama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), zaraza je počela sredinom ili krajem februara – dva do tri mjeseca prije nego što je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) sredinom maja zvanično otkrila epidemiju i proglasila vanredno stanje. Stručnjaci propuste u ranom nadzoru povezuju sa globalnim smanjenjem humanitarne pomoći tokom 2025. godine i nedostatkom zdravstvenog kadra na terenu u ključnim prvim mjesecima.

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Soj Bundibugjo i kretanje stanovništva: Epidemiju izaziva soj ebole Bundibugjo, rijetka varijanta za koju još nema odobrenih vakcina niti ciljanih antivirusnih lijekova, iako su ispitivanja u toku. Simptomi se u početku često miješaju sa tropskim bolestima poput malarije, a sukobi i urbanizacija doveli su do velikog kretanja stanovništva.

Nepovjerenje i napadi na zdravstvene radnike: Nepovjerenje prema medicinskim timovima tokom ljeta preraslo je u napade na ekipe za bezbjedno sahranjivanje i zdravstveno osoblje. Prema podacima Ujedinjenih nacija (UN), u prvih šest mjeseci epidemije zabilježeno je 260 napada na zdravstvene radnike, uz nove incidente tokom jeseni i sve češće umiranje kod kuće.

Potrebne mjere i ispitivanje vakcina

Stručnjaci naglašavaju da je neophodno opremiti i obučiti lokalne klinike primarne i sekundarne zaštite, obezbijediti zaštitnu opremu i proširiti terenski rad od vrata do vrata u visokorizičnim zonama, uključujući provincije Ituri i Sjeverni Kivu, ističe viši zdravstveni savetnik u organizaciji „International Medical Corps“ dr Abdu Sebušiše.

Kejti Tomas-Kenfild ocjenjuje da zatvaranje granica nije efikasna mjera za zaustavljanje ebole, podsjećajući da humanitarni radnici iz Amerike pri povratku iz DR Konga moraju da dokažu da su proveli najmanje 21 dan van te zemlje. Sa druge strane, izvršni direktor Koalicije za inovacije u pripremi za epidemije (CEPI) dr Ričard Hačet naveo je da bi tri velika klinička ispitivanja vakcina protiv soja Bundibugjo – uključujući i studiju Univerziteta u Oksfordu sa prvim ohrabrujućim rezultatima mogla donijeti proboj početkom 2027. godine, uz paralelnu provjeru efikasnosti vakcine „Ervebo“ odobrene za soj Zair, prenosi Blic.