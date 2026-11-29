Španci danas izlaze na prijevremene parlamentarne izbore na kojima će odlučiti hoće li socijalističkom premijeru Pedru Sančezu, jednom od posljednjih ljevičarskih čelnika u Evropi, povjeriti još jedan mandat ili će vlast prepustiti konzervativcima, kojima bi za formiranje vlade mogla biti potrebna podrška krajnje desnice.

Sančezov poraz mogao bi dovesti krajnju desnicu u Vladu prvi put od obnove demokratije nakon smrti Franciska Franca 1975. godine.

Takav bi ishod ujedno odražavao širi trend jačanja krajnje desnice širom Evrope.

Birališta se otvaraju u devet, a zatvaraju u 20.00 časova, kada će biti objavljene ankete provedene u posljednjoj sjednici kampanje.

Prvi rezultati očekuju se otprilike sat vremena kasnije. Za većinu u parlamentu koji broji 350 poslanika potrebno je osvojiti 176 mandata.