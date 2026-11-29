Španci su u nedjelju u velikom broju izašli na birališta na izborima koji bi mogli dovesti krajnju desnicu na vlast u Španiji prvi put od obnove demokratije, čime bi bila okončana osmogodišnja vladavina socijalističkog premijera Pedra Sančeza.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, izlaznost je do 14 časova (13 časova po srednjem vremenu po Griniču) dostigla 45,7 odsto, u odnosu na 40,5 odsto u isto vrijeme na prethodnim parlamentarnim izborima 2023. godine. Sančez, koji je nastojao da mobiliše birače ljevice, rekao je da bi izlaznost od 75 odsto ili više išla u prilog ljevici.

Istraživanja javnog mnjenja ukazuju na pobjedu Narodne stranke (PP) desnog centra, ali sugerišu da će joj vjerovatno biti potrebna podrška krajnje desničarske stranke Voks (Vox) kako bi obezbijedila većinu u parlamentu koji broji 350 poslanika.

Svijet Kraj ere Pedra Sančeza? Desničari dolaze na vlast u Španiji

Voks se zalaže za strožu kontrolu imigracije i niže poreze, dok se protivi klimatskim politikama i proširenju prava LGBTK osoba.

Ovo su prvi u nizu izbora u Evropi na kojima bi stranke krajnje desnice mogle dodatno da ojačaju.

Birališta se zatvaraju u 20 časova (19 časova po srednjem vremenu po Griniču), kada će biti objavljeni rezultati ankete sprovedene tokom posljednje sedmice predizborne kampanje. Prvi zvanični rezultati očekuju se oko sat vremena kasnije.

Penja Loren (77), koja je glasala u Barseloni, izrazila je zabrinutost zbog mogućeg zaokreta udesno.

„Rizikujemo da budemo vraćeni nekoliko decenija unazad i mislim da je važno da svi glasamo“, rekla je ona.

Drugi su izašli na birališta nadajući se promjenama.

„Vidim da je izlaznost prilično velika i nadam se da će doći do promjene koja nam je svima potrebna“, rekla je Monika Šastel, birač iz Madrida.

Prijevremeni izbori raspisani usljed stambene krize

Sančez, koji od 2018. godine vlada uz podršku nestabilnih manjinskih koalicija, raspisao je prijevremene izbore, poručivši da mu je potrebna većina nakon što je parlament odbacio uredbe koje je predložio radi rješavanja sve veće stambene krize.

Predizbornu kampanju obilježila je rasprava o drastično različitim rješenjima za problem rasta cijena zakupa stanova i prinudnih iseljenja.

Sančez je u petak insistirao na tome da interni podaci pokazuju da bi mogao obezbijediti većinu sa manjim ljevičarskim strankama, iako većina anketa ukazuje na pobjedu Narodne stranke uz podršku Voksa.

Pojedina nedavna istraživanja pokazala su da Socijalistička radnička partija Španije (PSOE) smanjuje zaostatak za Narodnom strankom, ali nauštrb razočarane krajnje ljevice, čija bi podrška Sančezu bila neophodna za formiranje vlade.

Karmen Sančez (27) ocijenila je da bi Sančez mogao ostvariti još jednu pobjedu, nakon što je glasala na istom biračkom mjestu u Madridu kao i španski premijer.

„Mislim da će ponovo uspjeti, uz više glasova za socijaliste. Kao mladu osobu, to me pomalo plaši kada je riječ o budućnosti. Nisu mnogo toga riješili“, rekla je ona.

Sančeza je na biračkom mjestu dočekala grupa pristalica, dok je manja grupa protivnika u blizini uzvikivala: „Odlazi!“

„Jedino što mogu da kažem jeste da je mobilizacija epskih razmjera. To je ono što vidim i osjećam“, rekao je Sančez novinarima.

Moguće koalicije

Stranci koja pobijedi na izborima potrebno je 176 poslaničkih mjesta za većinu.

Koalicija Narodne stranke i Voksa smatra se najvjerovatnijim ishodom, iako bi podrazumijevala teške pregovore o raspodjeli funkcija u vladi. Analitičari smatraju da bi Voks mogao odlučiti da podrži manjinsku vladu Narodne stranke, bez direktnog učešća u njoj.

Ne postoji formalni rok za koalicione pregovore prije prvog glasanja o izboru premijera, ali ako nijedan kandidat ne dobije povjerenje parlamenta u roku od dva mjeseca od tog pokušaja, automatski se raspisuju novi izbori.

Sančez je mogućnost formiranja koalicije Narodne stranke i Voksa opisao kao „nazadovanje“. Ove dvije stranke već zajedno vladaju u četiri španske regije.

On je ukazao na rezultate svoje vladavine, tokom koje je Španija postala jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropskoj uniji, zahvaljujući, između ostalog, povećanju minimalne plate i reformi tržišta rada, koja je dovela do najniže stope nezaposlenosti u posljednje gotovo dvije decenije.

Međutim, pojedini Španci tvrde da ne osjećaju efekte tih ekonomskih uspjeha zbog rasta cijena stanovanja, energenata i robe široke potrošnje.

Pitanje imigracije i narušen ugled

Ekonomski rast podstaknut je dolaskom migranata, a ekonomisti strahuju da bi antiimigracione politike potencijalne desničarske vlade mogle usporiti privredni rast.

Sančez je išao protiv preovlađujućeg trenda, promovišući imigraciju kao ekonomsku korist, dok veći dio Evrope nastoji da pooštri kontrolu svojih granica.

Narodna stranka najavila je da bi zabranila masovne amnestije migranata, omogućila njihovo vraćanje u treće zemlje i uvela sistem bodovanja za legalne imigrante. Voks želi da deportuje strance osuđene za krivična djela i da Špancima da prednost prilikom dodjele stanova.

Sančezovim porazom u Evropskoj uniji ostale bi samo tri zemlje sa liderima lijevog centra – Danska, Litvanija i Malta.

Sančezov ugled narušen je nizom korupcionaških skandala u koje su umiješani njegovi bliski saradnici i članovi porodice, kao i načinom na koji je upravljao krizama, uključujući dvije željezničke nesreće sa smrtnim ishodom, nagli priliv migranata u sjevernoafričku enklavu Seutu i nestanak električne energije širom zemlje.

Dok se Sančez suočava sa optužbama za loše upravljanje, njegov glavni rival, lider Narodne stranke Alberto Nunjez Fejoo, nastojao je da se predstavi kao tehnokrata koji obraća pažnju na detalje.

Sančez se suočio i sa kritikama zbog amnestiranja lidera pokušaja otcjepljenja Katalonije od Španije u zamjenu za njihovu podršku u obezbjeđivanju još jednog mandata 2023. godine, kada je Narodna stranka osvojila najviše glasova, ali nije imala potrebnu većinu.