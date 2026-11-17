Tamara Škorić iz Murharta (okrug Rems-Mur, Baden-Virtemberg) nestala je prije nedjelju dana. Policija od tada očajnički traga za njom.

Derja Murat srela je 39-godišnjakinju još ujutro na dan njenog nestanka u vrtiću, kako je ispričala u intervjuu za RTL.

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"Već me je grizla savjest"

Tamara je napustila svoj stan u ulici Fric-Eman-Štrase u utorak prije podne (10. novembra). Od tada joj se gubi svaki trag. RTL saznaje da 39-godišnjakinja nije povela nijedno od svoje djece.

Derja Murat (40) vodi svoju djecu u isti vrtić kao i nestala majka. Tamo je vidjela 39-godišnjakinju još ujutru, prije njenog nestanka, ispričala je u intervjuu za RTL. "Htjela sam da joj se obratim jer nije izgledala baš dobro", prisjeća se Murat. Kako objašnjava, dvije žene povezuje to što imaju autističnu djecu.

Ipak, majka čija djeca idu u isti vrtić odlučila je da joj ne priđe. "Pogledala me je tako ljutito", prisjeća se četrdesetogodišnjakinja susreta sa nestalom ženom. "Tada sam pomislila: dobro, možda ne želi da razgovara. Onda sam samo nastavila dalje, a ona me je gledala."

Kada se kasnije saznalo da je Tamara nestala, Derja Murat počela je da razmišlja o njihovom posljednjem susretu. "Danas me već grize savjest. Da sam joj prišla, možda bismo mogle da popijemo kafu ili da sjednemo i malo porazgovaramo", rekla je za RTL. Murat teško podnosi pomisao da se 39-godišnjakinji sada gubi svaki trag. Iako žene nisu bile bliske, situacija je veoma rastužuje. "Naravno, nadam se da joj se ništa nije dogodilo. Da je možda negdjje, kod neke prijateljice ili tako nešto", nada se Derja Murat.

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Policija ne isključuje mogućnost da je počinjen zločin

U utorak prije podne (17. novembra) policija je angažovala više od 50 policajaca koji su tragali za nestalom ženom u Murhartu. "Sada smo dobili informacije da bi se nestala žena možda mogla nalaziti u šumskom području južno od Murharta", rekao je portparol policije Robert Zilbe za RTL. Šumsko područje sistematski je pretraživano u nadi da će pronaći nestalu ženu ili dodatne tragove.

Kasno popodne, kada je počelo da se smrkava, policija je obustavila potragu. Bez rezultata, rekao je portparol policije za RTL. Za sada nije jasno koje će mjere potrage biti preduzete u srijedu (18. novembra).

"Njeno boravište trenutno nije poznato. Postoji opasnost da se nalazi u bespomoćnom stanju", saopštila je policija odgovarajući na upit RTL-a. Istražioci provjeravaju i mogućnost da je majka postala žrtva zločina.

Ko može da pruži informacije o nestaloj ženi?

Nestala žena ima 39 godina i visoka je oko 166 centimetara. Vitke je građe, ima tamnoplavu kosu do ramena i plave oči. U trenutku nestanka nosila je tamnoplavu jaknu i ljubičaste trenerke. Takođe je moguće da je sa sobom imala svijetlosivi ranac marke "Eastpak". Govori njemački i srpski jezik.

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Policija posebno moli taksiste i vozače Ubera koji rade na području Murharta da dostave informacije o nestaloj ženi. Svi koji imaju bilo kakva saznanja treba da pozovu Policijsku upravu Aalen na broj 07361 5800 ili policiju na broj 110.

(Telegraf.rs)