Srpkinja ranjena u Njemačkoj! Muškarac je tukao, pa nanio teže povrede viljuškom

U subotu popodne (14. novembra 2026. godine), muškarac je tokom svađe u Nirnbergu teško povrijedio svoju 33-godišnju partnerku iz Srbije. Na zahtjev Državnog tužilaštva Nirnberg-Firt, 34-godišnjak će biti priveden istražnom sudiji, pišu njemački portali.

Iz za sada neutvrđenih razloga, par se posvađao oko 16.30 časova u stanu u gradskoj četvrti Sankt Peter u Nirnbergu. Prema navodima policije, verbalni sukob prerastao je u fizički obračun. Tom prilikom je 34-godišnji državljanin Njemačke viljuškom napao svoju 33-godišnju partnerku, koja je državljanka Srbije. Nakon toga je pobjegao iz stana.

Žena je sa teškim povredama prevezena u bolnicu, gdje joj je ukazana medicinska pomoć. Prema trenutnim informacijama, nije u neposrednoj životnoj opasnosti.

Tokom potrage koja je odmah pokrenuta, policijska patrola Jedinice za podršku (USK) Policijske uprave Srednje Frankonije ubrzo je pronašla osumnjičenog u blizini trga Aufzesplac i uhapsila ga.

Služba kriminalističke policije Srednje Frankonije obavila je prve istražne radnje na mjestu događaja. Nadležni odsjek kriminalističke policije u Nirnbergu preuzeo je dalju istragu protiv 34-godišnjaka zbog sumnje na pokušaj ubistva. Takođe su sprovedene opsežne mjere prikupljanja i obezbjeđivanja tragova.

Na zahtjev Državnog tužilaštva Nirnberg-Firt, osumnjičeni će biti priveden istražnom sudiji, koji će odlučiti o eventualnom određivanju pritvora.