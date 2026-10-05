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Srušila se letjelica sa 32 osobe: U toku akcija spasavanja

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05.10.2026 17:17

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Поглед спреда на стари авион с елисом на аеродрому.
Foto: Hilmi Işılak/Pexels

Nigerijska vojna letjelica sa 32 osobe srušila se nedaleko od pomorske baze u državi Ondo na jugozapadu Nigerije, izjavio je danas ministar vazduhoplovstva Festus Kejamo.

Letjelica u kojoj je bilo 25 putnika i sedam članova posade bila je na putu ka Lagosu.

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Kejamo je naveo da je kontrola leta izgubila kontakt sa pilotima i da nisu uspjeli da ponovo uspostave komunikaciju.

"Olupina je kasnije pronađena nedaleko od pomorske baze u priobalnom gradu Igbokoda. U toku je operacija pretrage i spasavanja", rekao je Kejamo.

(Srna)

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Tagovi :

Nigerija

srušila se letjelica

spasavanje

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