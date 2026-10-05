Srušila se letjelica sa 32 osobe: U toku akcija spasavanja

Autor:ATV redakcija
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Nigerijska vojna letjelica sa 32 osobe srušila se nedaleko od pomorske baze u državi Ondo na jugozapadu Nigerije, izjavio je danas ministar vazduhoplovstva Festus Kejamo.
Letjelica u kojoj je bilo 25 putnika i sedam članova posade bila je na putu ka Lagosu.
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Kejamo je naveo da je kontrola leta izgubila kontakt sa pilotima i da nisu uspjeli da ponovo uspostave komunikaciju.
"Olupina je kasnije pronađena nedaleko od pomorske baze u priobalnom gradu Igbokoda. U toku je operacija pretrage i spasavanja", rekao je Kejamo.
(Srna)
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