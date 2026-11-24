Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da se vojni helikopter srušio u blizini centralne provincije Eskišehir i da je u toku akcija potrage i spasavanja.
U saopštenju se navodi da su nadležne službe stigle na mjesto pada.
BREAKING: A Turkish Air Force AS-532 helicopter has crashed during a training flight in Eskişehir, Türkiye.
The wreckage has been located, and search and rescue operations are underway. https://t.co/TeSmJ5QfNA— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026
Ministarstvo nije navelo da li ima žrtava niti šta je uzrokovalo pad helikoptera tipa "AC-532", prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu