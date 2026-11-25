Pet vojnika poginulo je u Turskoj u padu helikoptera Ratnog vazduhoplovstva, koji se srušio tokom obuke, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane.

"Petoro naših herojskih drugova koji su služili u helikopteru Ratnog vazduhoplovstva koji se srušio tokom trenažnog leta u Eskišehiru su poginuli", navodi se u saopštenju ministarstva.

Kako je ranije saopšteno, srušio se helikopter AS-532, čija je olupina pronađena.

Nije saopšteno šta je uzrok pada helikoptera.

BREAKING: A Turkish Air Force AS-532 helicopter has crashed during a training flight in Eskişehir, Türkiye. The wreckage has been located, and search and rescue operations are underway. https://t.co/TeSmJ5QfNA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026

Poruke saučešća zbog pogibije petorice vojnika uputili su predsjednik Turske Režep Tajip Erdogan i drugi zvaničnici.

"Sa velikom tugom sam primio vijest da je pet naših vojnika poginulo u padu helikoptera našeg vazduhoplovstva tokom trenažnog leta u Eskišehiru. Molim se Bogu za milost prema našim herojskim mučenicima i izražavam saučešće njihovim porodicama, turskim oružanim snagama i našoj voljenoj naciji", rekao je Erdogan u objavi na društvenim mrežama.

Search and rescue underway after a Turkish military helicopter crash in Eskişehir, per officials. https://t.co/bzOeDwxC6O — Open Source Intel (@Osint613) November 24, 2026

(B92)