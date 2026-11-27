Britansko Ministarstvo za rad i penzije našlo se na udaru hakerskog napada, zbog čega su morali da ugase neke od sistema.

U saopštenju se navodi da Ministarstvo sprovodi istragu, zajedno sa Centrom za kibernetičku bezbjednost pri Obavještajnoj službi "GCHKu" i državnim stručnjacima.

Prema riječima zvaničnika, incident neće imati uticaja na penzije i isplate beneficija, prenosi njemačka DPA.

"Iz predostrožnosti su sa interneta uklonjene neke od usluga pošto je otkriven hakerski upad koji je uticao na rad sistema", navodi se u saopštenju objavljenom na stranici Ministarstva, koje je zaduženo za administraciju sistema socijalne pomoći, prenosi Srna.