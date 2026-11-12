Šta je bila glavna tema trilateralnih pregovora u Abu Dabiju?

Učesnici trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju razgovarali su o stvaranju nove arhitekture bezbjednosti u Evropi, koja bi omogućila trajnost budućih sporazuma i zamjenu sadašnjih tendencija eskalacije mirnom koegzistencijom, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

"Za razliku od prethodnih rundi, ovog puta smo se u velikoj mjeri usredsredili na perspektive formiranja takve arhitekture bezbjednosti u Evropi i područjima koja se graniče sa zonom sadašnjeg sukoba, koja bi osigurala održivost potencijalnog budućeg dogovora i sadašnje tendencije "napetost i eskalaciju" - zamijenila koegzistencijom", rekao je Rjabkov za RT.

On je naglasio da je prerano govoriti o obnovi povjerenja između strana nakon pregovora.

"Sada nije ispravno govoriti o obnovi povjerenja. Mi to pitanje ne postavljamo na taj način",objasnio je ruski diplomata.

Ipak, prema njegovoj ocjeni, uz odgovarajuću političku volju moguće je izgraditi funkcionalan mehanizam saradnje, bez iluzija o tome šta je dostižno, i istovremeno izbjeći nekontrolisanu eskalaciju.

Govoreći o mogućem uključivanju evropskih zemalja u pregovore o Ukrajini, Rjabkov je upozorio da bi takav korak mogao da dovede do nazadovanja ili potpunog osujećivanja dosadašnjih diplomatskih napora, koje je ocijenio kao korisne. Prema njegovim riječima, evropski lideri koji insistiraju na učešću u pregovorima očigledno se osjećaju zapostavljeno, ali nisu u stanju da prihvate ruske pristupe rješavanju ukrajinskog sukoba.

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"Evropske kolege danas ne pokazuju ni najmanju želju da ispolje zdrav razum", rekao je Rjabkov, dodajući da će zadatak američkih specijalnih izaslanika biti da utiču na stavove svojih partnera, uključujući evropske zemlje.

On je naveo da će predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom današnjeg susreta direktno prenijeti američkim specijalnim izaslanicima osnovne ruske ocjene i stavove, nakon čega će, kako je rekao, na njima biti da ih objasne svojim partnerima.

Na pitanje da li su u Abu Dabiju razmatrana i teritorijalna pitanja, Rjabkov je odgovorio da je "cjelokupan dnevni red detaljno razmotren u različitim formatima", ne iznoseći pojedinosti o konkretnim dogovorima.

Trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine održani su 10. i 11. novembra u Abu Dabiju, a Rjabkov je bio član ruske pregovaračke delegacije.

(Sputniknews.com)