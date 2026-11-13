Šta je "tiho zastrašivanje"? Kina je spremna

Kina je početkom novembra izvela veliku, nenajavljenu vojnu vežbu širom zapadnog Pacifika i oko Tajvana, što su zvaničnici u Tajpeju opisali kao kampanju "tihe zastrašivanja", čiji je cilj vršenje pritiska na Tajvan i druge vlade uoči važnih međunarodnih sastanaka, piše Rojters.

Visoki tajvanski bezbjednosni zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti situacije, izjavio je da je kineska vojska, zajedno sa obalskom stražom, početkom ovog mjeseca u jednom trenutku okupila više od 100 plovila u regionu. Tokom vježbi simulirani su napadi na druge vojske i gradove, uključujući i one na Tajvanu.

Prema njegovim riječima, pomorsko raspoređivanje bilo je obimnije od vežbi "Misija pravde 2025" (Justice Mission 2025), posljednjih zvanično najavljenih kineskih manevara usmjerenih na Tajvan, održanih prije gotovo godinu dana. Riječ je o jednom od najvećih raspoređivanja kineske mornarice do sada.

Vježbe su održane u trenutku kada Kina, koja demokratski uređeni Tajvan smatra svojom teritorijom, posljednjih pet godina pojačava vojni pritisak na ostrvo. To izaziva osudu vlasti u Tajpeju i sve veću zabrinutost zapadnih zemalja zbog mogućnosti izbijanja sukoba.

Kineski predsjednik Si Đinping održao je u četvrtak veliki govor o politici prema Tajvanu, pozivajući na mirno "ujedinjenje", ali nije pomenuo mogućnost upotrebe sile.

Tokom najnovijih manevara, kineska podmornica je iz Žutog mora lansirala i interkontinentalnu balističku raketu ka kineskom kopnu, izjavio je tajvanski zvaničnik.

"To su tihe vježbe, koje u suštini predstavljaju tiho zastrašivanje. To je kao kada bi pljačkaš držao pištolj sakriven u džepu kaputa, sa cijevi uperenom u bankarskog službenika. Na taj način ga plaši da preda novac, a istovremeno izbjegava aktiviranje alarma i dolazak velikog broja policajaca", objasnio je zvaničnik.

Tajvansko ministarstvo odbrane uputilo je Rojters na izjave ministra Velingtona Kua iz ove nedjelje, koji je rekao da Kina izvodi vježbe čiji je cilj sprečavanje pristupa određenim područjima zapadnog Pacifika, uz učešće nosača aviona i drugih pomorskih formacija.

Kina, koja nikada nije odustala od mogućnosti upotrebe sile kako bi stavila Tajvan pod svoju kontrolu, saopštila je da nosač aviona učestvuje u "rutinskim" vježbama koje nisu usmjerene ni protiv jedne države.

Peking će naredne nedjelje biti domaćin samita lidera APEC-a u Šenženu, na kojem se očekuje treći ovogodišnji susret američkog predsjednika Donalda Trampa i kineskog predsjednika Sija Đinpinga. Tajvan je takođe član APEC-a.

Izvor iz strane obavještajne službe izjavio je da su "tihe vježbe bez naziva", s obzirom na to da Kina nije objavila njihovo održavanje, očigledno sprovedene namjerno. Na taj način Peking može da vrši vojni pritisak, a da istovremeno izbjegne diplomatske posljedice.

Drugi dio godine, kada su vremenski uslovi obično stabilniji, period je u kojem Kina najčešće organizuje vojne vježbe, rekao je taj izvor za Rojters.

Usklađene pomorske snage

U kineskim vežbama učestvovale su koordinisane pomorske snage iz istočne, sjeverne i južne komande kineske vojske. Takav obim operacije ukazuje na to da Peking nije uvježbavao samo scenario blokade Tajvana već i šire vojne operacije širom zapadnog Pacifika, izjavio je tajvanski zvaničnik.

To, prema njegovim riječima, ukazuje i na nastojanje Kine da regionalne flote objedini u jedinstvene pomorske snage sposobne za operacije na velikim udaljenostima.

Obim kineskog pomorskog raspoređivanja smanjen je tokom ove nedjelje, pa je u petak unutar takozvanog prvog ostrvskog lanca djelovalo oko 70 plovila, prema navodima dva tajvanska bezbjednosna zvaničnika.

Generalni sekretar Saveta za nacionalnu bezbjednost Tajvana Džozef Vu objavio je u četvrtak kasno uveče na društvenoj mreži Iks detalje o najnovijem raspoređivanju kineskih snaga. Naveo je da se broj plovila smanjio, ali da grupe sjeverne, istočne i južne komande, zajedno sa udarnom grupom nosača aviona "Liaoning", i dalje deluju u vodama istočno od Filipina.

Dodao je da je aktivnost kineskog ratnog vazduhoplovstva u blizini Tajvana i dalje pojačana.

Kineski državni list "Global Tajms", koji ima veliki tiraž, objavio je u petak da će vladajuća stranka na Tajvanu, ukoliko nastavi da "teži nezavisnosti oslanjajući se na spoljne sile ili vojna sredstva i uvlači stanovnike Tajvana u svoj ratni pohod, neizbježno snositi ozbiljne posljedice".

(Telegraf)