Vanredni samit Evropske unije u Briselu, koji je trebalo da pripremi teren za dogovor o novom sedmogodišnjem budžetu vrijednom gotovo dvije hiljade milijardi evra, pretvorio se u otvoreni sukob evropskih lidera. Sedam država pobunilo se protiv načina vođenja pregovora i počelo da bojkotuje sastanke, a pojedini diplomati sada traže da neko drugi preuzme ulogu posrednika od predsjednika Evropskog savjeta Antonija Košte.

Umjesto planirana dva dana razgovora, lideri su samit završili noćas, nešto poslije ponoći, međusobno podijeljeniji nego kada su stigli u Brisel, piše Politiko.

Koliko su mala očekivanja od brzog rješenja krize pokazuje i jedan detalj: nekoliko nacionalnih delegacija već je rezervisalo dodatna noćenja u briselskim hotelima za sljedeći samit, koji počinje 17. decembra. Očekuju da će pregovori trajati znatno duže od predviđena dva dana.

Sedam država pobunilo se protiv Košte

Prema trojici diplomata upoznatih s tokom pregovora, oko 22 časa postalo je jasno da je samit zapao u ozbiljnu krizu.

Danska, Njemačka, Holandija, Austrija, Finska, Švedska i Belgija pobunile su se protiv Koštinog pristupa pregovorima. Riječ je o grupi zemalja koje se zalažu za manji evropski budžet i ograničavanje zajedničke potrošnje. Jedan diplomata opisao je njihove lidere kao bijesne.

Antonio Košta Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Košta je pokušao da približi suprotstavljene stavove organizovanjem sastanaka u manjim grupama, umjesto da se svi pregovori odvijaju za stolom za kojim sjedi 27 lidera. Međutim, njegova taktika izazvala je otpor pomenutih sedam država, koje su odbile da učestvuju u daljim razgovorima u takvom formatu.

Jedan diplomata upozorio je da Košta rizikuje da pregovore odvede u provaliju.

Sukob oko stotina milijardi evra

Evropska komisija predložila je da budžet za period od 2028. do 2034. godine iznosi oko dvije hiljade milijardi evra. Košta je uoči samita predložio smanjenje tog iznosa za 204 milijarde evra, nadajući se da će time približiti stavove država članica.

Međutim, zemljama koje zagovaraju manju potrošnju ni to nije dovoljno.

Finski premijer Peteri Orpo rekao je da bi ukupna smanjenja trebalo da iznose oko 250 milijardi evra kako bi ih njegova grupa mogla prihvatiti. Jedan diplomata potvrdio je da te države traže još oko 40 milijardi evra ušteda.

"Nismo toliko udaljeni, ali rješenja u posljednjem trenutku biće veoma važna", rekao je Orpo novinarima.

Istovremeno je raslo nezadovoljstvo među državama okupljenim u grupi Prijatelji kohezije, kojoj pripada i Hrvatska. Te zemlje protive se smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. Riječ je o novcu kojim se finansiraju infrastrukturni projekti, razvoj privredno slabijih regija i podsticaji poljoprivrednicima.

Makron: Evropa čini stratešku grešku

Francuski predsjednik Emanuel Makron tokom samita otvoreno je kritikovao pravac u kojem se kreću pregovori.

Smanjenje budžeta nazvao je "strateškom greškom", upozoravajući da bi takva odluka dodatno oslabila konkurentnost Evropske unije u trci sa SAD i Kinom.

Emanuel Makron Tanjug/Julien De Rosa/Pool Photo via AP

Sličnu poruku na završnoj konferenciji za novinare uputila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Podsjetila je da su i prethodna dva dugoročna evropska budžeta pretrpjela znatna smanjenja.

"Na svakom sastanku Evropskog savjeta tražili smo više djelovanja na evropskom nivou", rekla je fon der Lajen, pozivajući lidere da se pridržavaju prioriteta koje su zajednički dogovorili.

Ko bi mogao da preuzme pregovore od Košte?

Jedan evropski diplomata rekao je za Politiko da je za postizanje dogovora do kraja godine potrebna promjena pristupa ili načina razmišljanja. Smatra da bi u posredovanje trebalo da se uključe drugi nacionalni lideri.

"Makron je danas pokazao da nije posrednik. Može li to učiniti Merc? Nije jasno", rekao je diplomata.

Kao mogućeg posrednika pomenuo je i holandskog premijera Roba Jetena, jednog od predstavnika grupe koja zagovara manji budžet.

Evropski samit Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Druga mogućnost je da se u pregovore aktivnije uključi Evropska komisija, koja je sastavila prvobitni prijedlog budžeta. U razgovorima su već učestvovali Bjern Zajbert, šef kabineta Ursule fon der Lajen, i Stefani Rizo, koja vodi upravu Evropske komisije za budžet.

Prema jednom evropskom zvaničniku upoznatom s pregovorima, Komisija će vjerovatno imati važniju ulogu u razgovorima koji će se voditi do decembarskog samita.

Nije riječ o zahtjevu za smjenu Košte s funkcije predsjednika Evropskog savjeta, nego o tome da neko drugi preuzme ključnu ulogu u pronalaženju budžetskog kompromisa.

Pet lidera oštro kritikovalo Koštu na završnom sastanku

Nakon neuspjelih razgovora u manjim grupama, svih 27 lidera ponovo se okupilo nešto prije ponoći.

Prema riječima jednog diplomate, lideri Danske, Holandije, Italije, Mađarske i Belgije oštro su kritikovali Koštin završni prikaz pregovora. Odbacili su njegovo tumačenje razgovora i ustvrdili da nikakav napredak nije postignut.

Antonio Košta Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Samit je završen nešto poslije ponoći. U 00.21 časova Makronov kabinet objavio je da je francuski predsjednik napustio zgradu Evropskog savjeta i krenuo prema Parizu.

Neuobičajeno kratka završna konferencija

Košta i fon der Lajen potom su održali završnu konferenciju za novinare koja je trajala samo 11 minuta, a odgovorili su na svega tri pitanja. Novinari Politika opisali su oboje kao vidljivo iscrpljene nakon cjelodnevnih političkih sukoba.

Košta je potvrdio da dogovor nije postignut, dok je fon der Lajen izrazila optimizam u pogledu mogućnosti uvođenja novih izvora prihoda za evropski budžet. Rekla je da prijedlog poreza na digitalne usluge uživa široku podršku.

Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta, sažeo je svoje viđenje samita u objavi na društvenoj mreži Iks (X).

"Sav taj trud, sva ta politička pompa, sve te velike najave, a rezultata baš nikakvih", napisao je.

Novi pokušaj dogovora u decembru

Decembarski samit biće posljednja prilika za postizanje dogovora o novom sedmogodišnjem budžetu do kraja ove godine.

Za donošenje novog višegodišnjeg finansijskog okvira potrebna je jednoglasnost svih 27 država članica, kao i saglasnost Evropskog parlamenta. Sadašnji finansijski okvir ističe krajem 2027. godine.

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