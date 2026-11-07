Šta toliko privlači turiste? Ova zemlja je najpopularnija za jesenji odmor

Italija je, pored Španije, najpopularnija destinacija za jesenji odmor među Evropljanima, a najnoviji podaci turističke organizacije "Konfturizmo Konfkom" pokazuju da je svaki treći turista izabrao upravo tu zemlju, prenosi danas agencija Ansa.

Italija i Španija

Prema podacima ove organizacije, vodeće u sektoru italijanskog turizma, Italija dijeli prvo mjesto sa Španijom, ispred Grčke, Francuske i Portugala.

Koliko turista je izabralo Grčku

Kako se navodi, za ove dvije zemlje odlučilo se 28 odsto evropskih turista, dok je Grčku izabralo 20 odsto, Francusku 17, a Portugal 16 odsto Evropljana.

Šta privlači turiste?

Evropske turiste u Italiju privlače, prije svega, niže cijene i povoljnije ponude u odnosu na ljetnju sezonu, što je kao razlog naveo 31 odsto ispitanika.

Drugi razlozi

Kao druge razloge, 29 odsto anketiranih navelo je prijatnu i blagu klimu, dok je 24 odsto reklo da su to turistička mjesta u kojima je manja gužva.

Za 21 odsto ispitanika važan je bolji odnos cijene i kvaliteta u poređenju sa drugim evropskim destinacijama, dok isto toliko njih cijeni mogućnost da u većem miru obiđu gradove umjetnosti, muzeje i kulturne znamenitosti, prenijela je Ansa.

Još koji dan na moru

Kako pokazuju rezultati istraživanja, 14 odsto ispitanika navelo je da se za Italiju odlučuju zbog mogućnosti da, zahvaljujući blagoj klimi, provedu još koji dan na moru, a ovaj aspekt posebno je značajan za njemačke turiste, među kojima taj udio raste na 21 odsto.

Popularnost

Kada je riječ o velikim evropskim tržištima, Italija je prvi izbor za španske turiste, dok u Poljskoj zauzima drugo mjesto, a među Nijemcima je na trećoj poziciji po popularnosti.

Velika prilika

Predsjednik organizacije Konfturismo-Konfkom, Manfred Pincger, izjavio je da jesen može da predstavlja veliku priliku za italijanski turizam.

Prema njegovim riječima, podaci pokazuju da Evropljani sve više traže kvalitetna iskustva, pristupačne cijene i destinacije na kojima nema velikih gužvi, pri čemu Italija poseduje sve odlike da odgovori na ovu potražnju, zahvaljujući izuzetnoj raznovrsnosti svoje ponude.

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"Neophodno je valorizovati ovo naslijeđe i izvan ljetnjih mjeseci, podstičući ravnomerniju raspodelu turističkih tokova tokom cijele godine i stvarajući nove razvojne mogućnosti za lokalne sredine i preduzeća u ovom sektoru", zaključio je Pincger, prenose Nezavisne novine.