Jedna studentkinja iz San Hozea i njena majka, osumnjičene da su nasmrt izbole jednog muškarca, a zatim sakrile njegovo tijelo u jaruzi u blizini Livermora! Njih dvije su uhapšene, navela je policija otkrivajući detalje stravičnog zločina.

Aleksija Njeves Solačhe (22) i njena majka Veronika Rangel (55) uhapšene su pod optužbom za ubistvo, saopštila je Policijska uprava San Hozea.

Žrtva, identifikovana kao Marselino Perez Himenez (44), boravio je u prihvatilištu za beskućnike u San Hozeu, objavio je list "Mercurus Njus".

Posljednji put je viđen 22. avgusta, kada je ušao u stan u stambenom kompleksu Pavona Apartments, u ulici "North 7th Street" u San Hozeu, saopštila je kancelarija šerifa.

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U stan je ušao zajedno sa Solače, koja je nosila pakovanje od 24 limenke piva. Narednog dana, nadzorne kamere u kompleksu navodno su snimile Solače i njenu majku kako se muče sa velikom i teškom kutijom.

Prema sudskim dokumentima o podizanju optužnice, do kojih je došao list "Merkury Njus", majka i ćerka koristile su ručna kolica kako bi kutiju prevezle do svog iznajmljenog automobila.

Kancelarija šerifa saopštila je da je kasnije pratila kretanje automobila od stambenog kompleksa do puta Tesla Road.

California nursing student, 22, stabs man to death then dumps him in ravine with help from her mom: cops https://t.co/t4J5hVoaZ9 https://t.co/m1IeuqB4MH — California Post (@californiapost) November 23, 2026

Misterija je počela da se raspliće popodne 25. avgusta, kada je jedan vozač zaustavio automobil kako bi napravio pauzu u blizini puteva Tesla Road i Eagles Run Road.

Pogledao je u jarugu i ugledao nešto što je ličilo na ljudsko tijelo, nakon čega je pozvao kancelariju šerifa okruga Alameda.

Policijski službenici su pronašli tijelo skriveno ispod smeća koje su ljudi bacali iz automobila koji su prolazili. Muškarac je izboden nožem, saopštila je šerifova kancelarija.

Solače je uhapšena u Los Anđelesu, a potom izručena nazad u grad San Hoze, gdje je smještena u glavni zatvor okruga Santa Klara. Njena majka je uhapšena istog dana u San Hozeu.

Rangel, koja radi u bolnici, puštena je iz zatvora pod nadzorom. Ona je rekla da misli da je njena ćerka djelovala u samoodbrani, piše Kalifonija post.

Nije jasno kako su se Solače i Himenez poznavali. Motiv navodnog ubistva je pod istragom, saopštile su vlasti.